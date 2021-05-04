Şırnak Süt ve Süt Üreticileri Birliği Başkanı Yılmaz'dan çiftçilere destek talebi
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Şırnak Süt ve Süt Üreticileri Birliği Başkanı Yılmaz'dan çiftçilere destek talebi

Şırnak Süt ve Süt Üreticileri Birliği Başkanı Yılmaz'dan çiftçilere destek talebi
Anadolu Ajansı / Abidin Yel - Haberler | Güncel

Şırnak Süt ve Süt Üreticileri Birliği Başkanı Behmen Yılmaz, çiftçilere destek talebinde bulundu.

Şırnak Süt ve Süt Üreticileri Birliği Başkanı Behmen Yılmaz, çiftçilere destek talebinde bulundu.

Yılmaz, yaptığı açıklamada, kış mevsiminin kurak geçtiğini, nisan ayında da yağışın az olması nedeniyle çiftçilerin mağdur olduğunu söyledi.

Mazot, gübre ve ilaç giderlerinin mağduriyeti artırdığını aktaran Yılmaz, "Çiftçiler banka ve kredi kooperatiflerindeki borçlarının faizsiz ertelenmesi ve nakdi destek sağlanmasını bekliyor. Biz de birlik olarak hükümetten kuraklık eylem planı hazırlayarak, çiftçilerin ürün bazında zararlarının karşılanmasını istiyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Yel

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