Sırıkla atlamada 6.14'ü geçen Armand Duplantis, Sergey Bubka'nın 26 yıllık dünya rekorunu kırdı Sırıkla yüksek atlamanın 20 yaşındaki yıldızı Armand Mondo Duplantis, Elmas Lig'in Roma ayağında 6.14 metreyi geçerek Sergey Bubka'nın 1994'ten beri kırılamayan 26 yıllık açık hava rekorunu kırmayı başardı. 6.15 ile rekoru rahat bir şekilde kıran sporcu, "Hem açık havada hem de salonda en iyi derecelere sahibim" dedi.

Çocukluğundan bu yana rekorları alt üst eden spor dünyasının heyecan verici yıldızı çıtayı şimdiden çok yükseğe çekti.

ABD'de yetişen ancak İsveç adına yarışan 20 yaşındaki atlet şimdiden adını tarihe kazımayı başardı. Çocukluk günlerinden bu yana kırılmadık rekor bırakmayan ve adeta önünde durulamaz bir şekilde gümbür gümbür gelen Duplantis, Elmas Lig'in Roma ayağına damga vurdu.

Son 6 sezonda salon derecesini 1 metreden fazla, açık havada ise yaklaşık 1 metre geliştiren sırıkla yüksek atlamanın genç yıldızı, 6.15 metreyi ikinci hakkında geçmeyi başardı ve Sergey Bubka'nın 1994'ten beri kırılamayan 6.14 metrelik açık hava dünya rekorunu kırdı.

GELİŞTİRMEYİ DENEMEDİ

İkinci hakkında rahat bir şekilde barı geçmeyi başaran Duplantis, buna rağmen rekoru geliştirmeyi de denemedi.

"EN İYİ DERECELERE SAHİBİM"

Roma Olimpiyat Stadı'nda seyircisiz bir şekilde düzenlenen etkinlikte adını tarihe yazdıran Duplantis rekorla ilgili olarak "Kafa karışıklıkları vardı zira sırıkla yüksek atlama, açık hava ve salonda tek bir rekoru olan tek branş. Kafa karışıklıklarına nokta koymak için 6.15 ile açık hava rekorunu da kırmak istiyordum. Şimdi hem açık havada hem de salonda en iyi derecelere sahibim" diye konuştu.

YILIN BAŞINDA DA REKOR KIRMIŞTI

Geçen sene Doha'da gümüş madalya kazanan Duplantis, bu yıl şubat ayında Polonya'nın Torun kentinde salonda 6.17 atlamış, aynı ay içinde bu kez Glasgow, İskoçya'da 6.18 ile rekorunu bir santimetre geliştirmişti.

Buna rağmen Sergey Bubka'nın 1994'te İtalya'nın Torino kentine bağlı Sestriere bölgesinde elde ettiği 6.14'lük derece, açık havada 26 yıldır kırılamıyordu. Katıldığı son 15 yarışmadan da galibiyetle ayrılan Duplantis böylece, dediği gibi, karışıklıklara son verdi ve Bubka'nın derecesini de tarihe gömmüş oldu.

(Sözcü/Skor)