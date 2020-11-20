Sinoplu balıkçıdan sezon değerlendirmesi
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Sinoplu balıkçıdan sezon değerlendirmesi

20.11.2020 12:11 | Son Güncelleme: 20.11.2020 12:31

Sinoplu balıkçıdan sezon değerlendirmesi 1 Eylül'de başlayıp 15 Nisan'da sona erecek olan balık av sezonunu değerlendiren Sinoplu balıkçı İsmail Değer, bereketli bir av sezonu geçirdiklerini, özellikle palamut avından çok memnun olduklarını belirtti.

Sinoplu balıkçıdan sezon değerlendirmesi

SİNOP - 1 Eylül'de başlayıp 15 Nisan'da sona erecek olan balık av sezonunu değerlendiren Sinoplu balıkçı İsmail Değer, bereketli bir av sezonu geçirdiklerini, özellikle palamut avından çok memnun olduklarını belirtti.

Palamut avından memnun olduklarını fakat hamsi avından palamut kadar memnun olmadıklarını belirten İsmail Değer, "1 Eylül itibarıyla balık sezonu bereketli geçiyor. Bu zamana kadar halen palamut tutulmakta. Bizim Sinop ve çevresindeki balıkçı tekneleri palamut tutmaktalar. Fakat Marmara'da başlayan hamsi sezonu, Karadeniz'de ne yazık ki şuan da bereketli bir sezon diyemeyiz. Fiyatlar 15-20 TL arası değişiyor. Bu da hamsinin olmamasından kaynaklı. Çünkü hamsi gerçekten şuan da çok ufak hatta dökmeye kadar geldi. Kayıkları 100-300 ton arası dökme tuttular. Bu zamanda dökme hamsinin tutulması çok ilginç diye düşünüyorum. Bu zamanlarda hamsinin büyümesi gerekiyordu. Hamsi çok ufak. Onun için de pek fazla bereket yok. Çok nadir hamsi tutuyoruz. İnşallah sonu hayırlı olur diye düşünüyorum. Havaların soğumasıyla hamsinin tekrar çoğalacağını düşünüyoruz, umut ediyoruz" dedi.

Sinoplu balıkçıdan sezon değerlendirmesi
Sinoplu balıkçıdan sezon değerlendirmesi
Sinoplu balıkçıdan sezon değerlendirmesi
Sinoplu balıkçıdan sezon değerlendirmesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA USTA

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