Sinop Valisi Köksal Şakalar AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

09.12.2019 16:14 | Son Güncelleme: 09.12.2019 16:20

Sinop Valisi Köksal Şakalar, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylaması için fotoğraf seçti.

AA muhabirlerinin ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Şakalar, haber, yaşam ve spor kategorisinde 3 fotoğraf için oy kullandı.



Vali Şakalar, haberde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", yaşamda Hüseyin Yıldız'ın "Beyaz yürüyüş", sporda ise Mustafa Yalçın'ın Fransa-Türkiye maçında çektiği "Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.



Şakalar, oylamaya sunulan fotoğrafların birbirinden değerli olduğunu belirterek, "Anadolu Ajansı çalışanlarını kutluyorum. Çok güzel bir çalışmaya atmışlar. Fotoğrafların her biri çok değerli. Başarılarının devamını diliyorum." dedi.

Kaynak: AA