Sinop'ta palamut küstü, fiyatlar uçtu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sinop'ta palamut küstü, fiyatlar uçtu

30.10.2020 14:28 | Son Güncelleme: 30.10.2020 14:33
Sinop'ta palamut küstü, fiyatlar uçtu

Sinop'ta palamut geçen günlerde 15 TL'den satılırken, bir hafta sonra 27,5 TL'ye yükseldi.

Sinop'ta palamut geçen günlerde 15 TL'den satılırken, bir hafta sonra 27,5 TL'ye yükseldi.

Balıkçı İbrahim Gündoğdu yaptığı açıklamada, palamuttun kısa sürede durgunluk dönemine girdiğini ifade etti. Gündoğdu, palamut fiyatının artışına ilişkin, "Tezgahta geçen hafta 15 liraya sattığımız palamutlar, şu an 27,5 lira. Balıklar 800 ile 900 gram civarı geliyor. Palamutta biraz azalma var ama gene de devam ediyor. Bunda havaların da etkisi var tabii ki. Havalar sıcak gidiyor, daha kış gelmedi. Palamut için bir bolluk beklemiyoruz artık, bu balık akan bir balık. Onun için palamut olmasa da mezgit, sarkan balıkları var. Hamsi yavaş yavaş çıkmaya başladı. Onun da bol olacağını öngörüyoruz. Şu an tezgahlarda mezgit 25 TL, levrek ve çinekop 60 TL" dedi. - SİNOP

Sinop'ta palamut küstü, fiyatlar uçtu
Sinop'ta palamut küstü, fiyatlar uçtu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Sinop'ta 3 günlük kötü hava balık fiyatlarını 3'e katladı
Sinop'ta 3 günlük kötü hava balık fiyatlarını 3'e katladı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sinop'ta S-400'lerin test edildiğini doğruladı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sinop'ta S-400'lerin test edildiğini doğruladı
2. el otoda satışlar durdu ama fiyatlar durmadı
2. el otoda satışlar durdu ama fiyatlar durmadı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay İlham Aliyev Bülent Turan Meral Akşener Mustafa Şentop
Magazin Hazal Kaya Burak Özçivit Kaan Yildirim Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Okan Buruk Fatih Terim Eddie Newton Arda Kardeşler Mustafa Cengiz
Daha Fazla Ölü Avrupa Fransa Saldırı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sinop'ta palamut küstü, fiyatlar uçtu - Sinop
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.10.2020 14:36:55. #1.14#
title