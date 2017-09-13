Sinop'ta örtü yangını



SİNOP - Sinop'un Adabaşı mevkisinde çıkan örtü yangınında 3 hektar alan zarar gördü.

Roketsan'a 500 metre uzaklıktaki yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Sinop Belediyesi İtfaiyesi yangına müdahale etti. Alevler güçlükle kontrol altına alındı ve ardından yaklaşık 40 dakika içerisinde söndürüldü. Yangında 3 hektarlık alan zarar gördü.

Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.