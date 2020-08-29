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Sinop'ta 80 kiloluk orkinos, 5 bin liraya satıldı

Sinop'ta bir balıkçı tarafından tezgaha konan 80 kilogramlık dev orkinos ilk günden tükendi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği balığın kilosu 75 TL'den satılırken, balıkçıya toplamda 5 bin TL kazandırdı.

Sinop'ta 80 kiloluk orkinos, 5 bin liraya satıldı
29.08.2020 16:56 | Son Güncelleme: 29.08.2020 17:12

Sinoplu balıkçı Sefa Mete, suşi balığı olarak da bilinen orkinosun Ege Bölgesi'nden sipariş etti. Dev balığı tezgahında sergileyen Mete, balığın ilk günden satıldığını ifade etti.

Sinop'ta 80 kiloluk orkinos, 5 bin liraya satıldı

KİLOSU 75 TL'DEN SATILDI

Mete, "Orkinos balığı, Japonların meşhur yemeği suşinin de ham maddesidir. Bu balık Ege Bölgesi'nde avlandı ve biz de sipariş üzerine Sinop'a getirttik. Yaklaşık 80 kilo civarındaydı. Kilosu 75 TL'ydi ve toplam 5 bin TL'ye satıldı. Daha çok restoranlar ilgi gösterdi. Bu balık, Japonya'ya ve dünyanın her yerinde bulunan suşi restoranlarına gidiyor" dedi.

Sinop'ta 80 kiloluk orkinos, 5 bin liraya satıldı

Kaynak: DHA

Haber Yorumları (1)
KİZİLYİLDİZ: Bedavaya gitmis 80 kiloluk orkinos un yag oranida dusukse tokyo balik hal inde yaklasik $5000 civarindadir
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