Sınır kapısında, stepne lastiğe zulalanmış kaçak bal ele geçirildi
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Sınır kapısında, stepne lastiğe zulalanmış kaçak bal ele geçirildi

02.02.2021 12:41 | Son Güncelleme: 02.02.2021 12:45
Sınır kapısında, stepne lastiğe zulalanmış kaçak bal ele geçirildi

ARTVİN'de, Sarp Sınıp Kapısı'nda, TIR'ın dorsesindeki stepne lastik içene zulalanmış halde yurda kaçak yolla sokulmaya çalışılan 176 kilogram kaçak bal ele geçti, sürücü gözaltına alındı.

ARTVİN'de, Sarp Sınıp Kapısı'nda, TIR'ın dorsesindeki stepne lastik içene zulalanmış halde yurda kaçak yolla sokulmaya çalışılan 176 kilogram kaçak bal ele geçti, sürücü gözaltına alındı.

Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Gürcistan'dan Türkiye'ye giriş yapan H.K.'nın kullandığı TIR'da arama yaptı. X-Ray taramasından geçirilerek detaylı aramaya alınan TIR'ın dorsesinde bulunan stepne lastik araçtan indirilerek havası boşaltıldı.  Yapılan incelemelerde, stepne lastikte naylon çuval içerisinde zulalanmış halde gümrük kaçağı 176 kilogram kestane balı bulundu. Sürücü gözaltına alınırken, piyasa değeri oldukça yüksek olan kaçak ballara da el konuldu.


Sınır kapısında, stepne lastiğe zulalanmış kaçak bal ele geçirildi
Sınır kapısında, stepne lastiğe zulalanmış kaçak bal ele geçirildi
Sınır kapısında, stepne lastiğe zulalanmış kaçak bal ele geçirildi
Sınır kapısında, stepne lastiğe zulalanmış kaçak bal ele geçirildi
Sınır kapısında, stepne lastiğe zulalanmış kaçak bal ele geçirildi
Sınır kapısında, stepne lastiğe zulalanmış kaçak bal ele geçirildi
Sınır kapısında, stepne lastiğe zulalanmış kaçak bal ele geçirildi
Sınır kapısında, stepne lastiğe zulalanmış kaçak bal ele geçirildi
Sınır kapısında, stepne lastiğe zulalanmış kaçak bal ele geçirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih TURAN

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