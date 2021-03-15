Sınıf öğretmeni kansere yenik düştü
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Sınıf öğretmeni kansere yenik düştü

15.03.2021 12:27 | Son Güncelleme: 15.03.2021 12:35
Sınıf öğretmeni kansere yenik düştü

Kayseri'de Sabit Bozahmetoğlu İlkokulu Sınıf Öğretmeni Hasan Ciddioğlu, uzun süredir tedavi gördüğü kanser hastalığına yenik düşerek hayatını kaybetti.

Kayseri'de Sabit Bozahmetoğlu İlkokulu Sınıf Öğretmeni Hasan Ciddioğlu, uzun süredir tedavi gördüğü kanser hastalığına yenik düşerek hayatını kaybetti.

Kayseri Kocasinan İlçesi'nde bulunan Sabit Bozahmetoğlu İlkokulu Sınıf Öğretmeni Hasan Ciddioğlu, hayatını kaybetti. Tedavi gördüğü kanser hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden Ciddioğlu'un öğrencileri büyük üzüntü yaşadı. Eğitim camiasını yasa boğan haberin ardından özellikle eğitim camiasının bir araya geldiği sosyal medya platformlarında başsağlığı mesajları yayınlandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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