Sinemaseverleri blutv'de kasım ayında film maratonu bekliyor!

BluTV, Kasım ayında 'Blindspot' ve 'Shameless'ın yeni sezonlarını seyircilerle buluştururken yepyeni üç diziyi de listesine ekliyor. Bunlardan ilki olan 'Ramy'de, New Jersey'de politik olarak kutuplaşmaların olduğu bir mahallede yaşayan Mısır kökenli Ramy adlı bir adamın ruhsal serüvenini anlatıyor. Hulu Original yapımı dizinin başrolünde, aynı zamanda yaratıcısı olan komedyen Ramy Youssef yer alıyor. Starz yapımı 'Sweetbitter', restoranda çalışmanın ne kadar çılgınca olduğunu gören genç bir kadının maceralarını ekrana taşırken, mini dizi 'El Lobista' ise müşterileri için kazançlı işletmeleri belirleyen bir yöneticiyi merkezine alıyor.

Kasım ayında sinefilleri de zengin bir içerik bekliyor. Oscar ödüllü Cate Blanchett'in 13 farklı karakteri canlandırdığı 'Manifest'te seyirciler, tüm dünyada kabul görmüş manifestoları, Blanchett'in hayat verdiği karakterler üzerinden dinleyecek. Sadece BluTV'de ekranlara gelen fenomen dizi 'The Handmaid's Tale'ın June'u Elisabeth Moss'un başrolünde yer aldığı 'The One I Love'ise evliliklerini kurtarmak için hafta sonu tatiline çıkan bir çiftin bu kaçamaklarında yaşadıkları sıra dışı anları ekrana taşıyor.

Ünlü sporcu Lance Armstrong'un Fransa Bisiklet Turu birinciliklerini performans arttırıcı maddeler kullanarak elde ettiğine inanan İrlandalı bir spor muhabirinin macerasını anlatan 'The Program', 1965 yılında Martin Luther King öncülüğündekieşitliği savunma amaçlı büyük yürüyüşü gözler önüne seren 'Selma' ve dünya çapında pek çok festivalden ödülle dönen 'Victoria' ile animasyon türündeki 'Shaun the Sheep Movie', Kasım ayının öne çıkan filmleri arasında yer alıyor.

