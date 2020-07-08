Sincan grafiti ile renkleniyor Grafiti sanatının en güzel örnekleri Sincan'da alt geçit ve kavşaklarda sergileniyor.

Grafiti sanatının en güzel örnekleri Sincan'da alt geçit ve kavşaklarda sergileniyor. Rengarenk duvarlar görenleri hayran bırakıyor.

Sincan Belediyesi, ilçeyi sanatla buluşturuyor. Çevreyle uyumlu, estetik ve sanatsal dokunuşlar alt geçit ve kavşaklardaki soğuk ve gri duvarları renklendiriyor. İstasyon Alt Geçidi ile Atatürk Caddesi üzerindeki kavşaklar grafiti sanatçısı ve ekibinin çalışmaları ile görsel şölene dönüştü. Grafiti sanatçısı tarafından yapılan 3 boyutlu çalışma ile alt geçit duvarlarına deniz altı resmedildi. Alt geçidi kullanan vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Cadde ve kavşak üzerindeki duvarlara ise Sincan'a özgü eserler resmediliyor. Lale Meydanı'nda bir alan amatör müzisyenler için ayrıldı, o bölgeye grafiti ile çeşitli müzik figürleri işlendi. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan da yapılan çalışmaları inceleyerek, grafiti sanatçısından bilgi aldı.

Sincan'ın marka değerini yükseltecek dev yatırımların devam ettiğini ifade eden Başkan Ercan, bir yandan da ilçeyi güzelleştirmeye yönelik çalışmalara hız verdiklerini belirtti. Başkan Ercan, "Sincanımızın estetik görünümüne katkı sağlayacak sanatsal çalışmalara önem veriyoruz. İlçemize görsel bir şölen katmak için kavşak ve alt geçitlerimizde grafiti çalışmalarını içeren yeni bir projeyi uygulamaya başladık. Emeği geçen sanatçılarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA