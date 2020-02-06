Sincan Belediyespor Kulübü futbol ve güreşteki başarılarıyla göz dolduruyor

06.02.2020 11:18 | Son Güncelleme: 06.02.2020 11:24

Futbol ve Güreş takımlarıyla adından sıkça söz ettiren Sincan Belediyespor Kulübü başarılarıyla göz doldurmaya devam ediyor.



Sincan'da yaşayan gençleri kötü alışkanlıklardan korumak ve sağlıklı bir nesil yetişmesi adına çalışmalarını sürdüren Sincan Belediyespor Kulübü, futbol ve güreşte 250'ye yakın sporcuyu bünyesinde barındırıyor.



Futbol takımının 16 haftadır bileği bükülmüyor



Ankara Süper Amatör Ligi'nin 16. haftasında Kahramankazan Belediyespor'u mağlup ederek haftayı 3 puan ile kapatan Sincan Belediyespor, 16 haftada 15 galibiyet, 1 beraberlik ile namağlup yoluna devam ediyor. Kırmızı-mavili ekip topladığı 46 puan ile en yakın rakibinin 6 puan önünde şampiyonluğa ilerliyor.



Altyapıya verdiği önemle dikkat çekiyor



Altyapı çalışmalarına da önem veren Sincan ekibinin U16 takımı grubunu şampiyon tamamladı. Play off maçlarını da kayıpsız geçen Sincan Belediyespor U16 Takımı Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazanarak Sincan'ı temsil etmeye devam edecek. U15 takımının gruptaki şampiyonluk yarışı ise devam ediyor. Ligin bitimine 3 hafta kala lider ile puan farkı 2 olan U15 takımı 2. sırada yer alıyor. Grubunu şampiyon olarak tamamlayan bir diğer altyapı takımı olan U14 play off grubunu ise 3. tamamladı.



Tam sezon futbol okulu çalışmaları sürüyor



2 ay süren yaz futbol okulunda 300'ü aşkın sporcuyla eğitim gerçekleştiren ve gelen yoğun talep üzerine tam sezon futbol okulu çalışmalarına başlayan Sincan Belediyespor, bu çalışmayla daha çok gence spor yapma imkanı tanımayı hedefliyor.



Güreşte madalya yağmuru



Sincan Belediyespor Güreş Takımı geçtiğimiz yıl yakaladığı başarılar ile 2019 yılına damgasını vurdu. 12 altın, 10 gümüş, 18 bronz madalya ile büyük başarı elde eden Sincan Belediyespor Güreş Takımı'nda bu yıl yeni başarılar için çalışmalar devam ediyor.



Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan'ın spora verdiği önem ve Kulüp Başkanı Süleyman Tarman'ın çalışmalarıyla Sincan Belediyespor Kulübü 2020 yılında adından sıkça söz ettirmeye devam edeceğe benziyor. - ANKARA

Kaynak: İHA