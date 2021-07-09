Sincan Belediyesi emekçilerine bayram müjdesi
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Sincan Belediyesi emekçilerine bayram müjdesi

Sincan Belediyesi emekçilerine bayram müjdesi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

İŞ/HİZMET-İŞ Sendikası ile Sincan Belediyesi arasında imzalanan ek protokolle belediye şirketi SİNKENT bünyesinde görev yapan emekçilere Kurban Bayramı öncesi 1.000 TL ikramiye verilecek.

HAK-İŞ/HİZMET-İŞ Sendikası ile Sincan Belediyesi arasında imzalanan ek protokolle belediye şirketi SİNKENT bünyesinde görev yapan emekçilere Kurban Bayramı öncesi 1.000 TL ikramiye verilecek.

Sincan Belediyesi'nde 9 Temmuz 2021 tarihinde gerçekleşen törene HİZMET-İŞ Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Halil Özdemir, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, HİZMET-İŞ Sendikası Ankara 1 No'lu Şube Başkanı Mahmut Tosun ve SİNKENT Genel Müdürü Recep Sivri katıldı.

Özdemir, "Alınan Bu Destek Üyelerimize Bir Can Suyu Olacaktır"

Ek protokolün imzalamasında emeği geçenlere teşekkür eden Genel Başkan Yardımcımız Halil Özdemir, "Belediye Başkanımız Murat Ercan'la yaptığımız görüşmeler sonucu, Kurban Bayramı'nda üyelerimize 1.000 TL ikramiye verilmesi konusunda görüş birliğine vardık. Kurban Bayramı hepinizin bildiği gibi masraflı bir ay. Alınan bu destek üyelerimize bir can suyu olacaktır. Sincan Belediye Başkanımız merhametli bir başkan. Bunu daha önce hem toplu iş sözleşmesinde hem de sendikamıza yaklaşımlarında gördük. Kendisine üyelerimize ve bizlere olan yaklaşımlarından ötürü teşekkür ediyoruz" dedi.

Ercan, "Biz Bir Aileyiz"

Belediyenin imkanları doğrultusunda çalışanlara en iyisini vermeye çalıştıklarını belirten Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ise, "Bütçemizin imkanları dahilinde çalışanlarımızın lehine ne varsa altına imzamızı atıyoruz. Bugün vereceğimiz ikramiyeyi de Şube Başkanımız Mahmut Tosun ile müzakere ederek çalışanlarımıza vermeyi uygun gördük. Çalışanlarımıza bu vesileyle hayırlı bayramlar diliyorum. İnşallah çalışanlarımız aileleriyle birlikte sağlıklı ve huzurlu bayramlar geçirirler. Ayrıca bir iki gün içerisinde banka promosyonları da çalışanlarımızın hesaplarında olacak. Çalışanlarımız sahada başarılı oldukça bizde başarılı oluyoruz. Biz bir aileyiz" şeklinde konuştu. - ANKARA

Sincan Belediyesi emekçilerine bayram müjdesi
Sincan Belediyesi emekçilerine bayram müjdesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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