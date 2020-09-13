Sinan Engin'den Sörloth'a sert tepki: İkinci Eyşan'dır, çok net
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Sinan Engin'den Sörloth'a sert tepki: İkinci Eyşan'dır, çok net

Milli Takım kampından sonra Trabzon'a dönmeyen ve takımdan ayrılma ateşini yakan Alexander Sörloth'a Ezel dizisinin karakterlerinden olan Eyşan benzetmesi yapıldı. Ünlü yorumcu Sinan Engin, Norveçli golcüyü sert bir dille eleştirdi.

13.09.2020 09:45 | Son Güncelleme: 13.09.2020 10:04

Futbol yorumcusu Sinan Engin, Milli maçların ardından Trabzonspor'a geri dönmeyen Sörloth ile ilgili "2. Eyşan" benzetmesi yaptı.

Sinan Engin Sörloth'un Trabzonspor sayesinde yıldızlaştığını ve bordo mavili kulübün emeklerine ihanet ettiğini söyleyerek efsanevi Ezel dizisinin ihanetle özdeşleşmiş karakteri 'Eyşan'a benzetti.

Sinan Engin'in Sörloth ile ilgili sözleri şu şekilde:

"Seni burada parlatan Trabzonspor. Sen buraya çömez bir oyuncu olarak geldin. Trabzonspor sana kapısını açmış, sen kimseye haber vermeden gidiyorsun. Ahmet Ağaoğlu'na söylemiştik ama biz, 300-500 fazla verin alın diye."

"SÖRLOTH 2. EYŞANDIR"

"Futbolcu 1 sene oynamamayı göze alamaz. Öyle bir hata yapacağını düşünmüyorum. Yaptığı büyük bir hainliktir. 1 ay önce yap ki Trabzonspor forvet alabilsin. Alexander Sörloth 2. Eyşandır. Net."

"MUHTEMELEN BİR KULÜP AKLINI ÇELDİ"

"Ahmet Ağaoğlu bize 'biz biliyoruz o işleri dedi' ama öyle olmadı işte. Muhtemelen düşük paraya oynuyordu. Ben Trabzon'da 30 tane attım dedi, Trabzon'un durumunu da görünce şimdi de kaçtı işte, muhtemelen bir kulüp de bunun kafasını çeldi. Çok ayıp etti."

Sinan Engin'den Sörloth'a sert tepki: İkinci Eyşan'dır, çok net
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