Simit Sarayı kimin? Simit Sarayı ne zaman kuruldu? Simit Sarayı mağazaları! Abdullah Kavukçu kimdir?

18.12.2019 14:28 | Son Güncelleme: 18.12.2019 16:29

Ekonomik sıkıntılar yaşadığı öne sürülen ve buna bağlı gelişimlerle ülke gündemine oturan Simit Sarayı hakkında akıllarda birçok soru işaret var. Simit Sarayı ne zaman kuruldu. Simit Sarayı mağazaları nerelerde ve Simit Sarayı kimin gibi merak edilen soruları sizler için mercek altına aldık. Simit Sarayı ne zaman kuruldu? Abdullah Kavukçu kimdir? Simit Sarayı kimin?

SİMİT SARAYI KİMİN?

Simit Sarayı, 2002'de İstanbul'da kurulan Türkiye merkezli bir gıda şirketidir. 2010'da yurt dışındaki ilk mağazasını Hollanda'da açtı. Hâlen dünya genelinde 22 ülkede 426 mağaza ile hizmet vermektedir. 2017'de şirketin %10'u yaklaşık 100 milyon dolar karşılığında Suudi Arabistan merkezli Fawaz Alhokair Group'a satıldı. Aralık 2019'da şirketin %51'inin Ziraat Girişim Sermayesi tarafından satın alınacağı duyuruldu.

Sşmşt Sarayı CEO'su Abdullah Kavukçu'dur

SİMİT SARAYI NE ZAMAN KURULDU?

Simit Sarayı 2002 yılında İstanbul'da kuruldu.

SİMİT SARAYI'NIN KAÇ ÇALIŞANI VAR?

Simit Sarayı çalışan sayısı 11.250'dir.

Simi Sarayı her gün 1 milyon müşteriye hizmet veriyor.

Simit

SİMİT SARAYI'NDA HANGİ ÜRÜNLER VAR

Simit Sarayı'nda Simit, kahvaltı, börek, çörek, poğaça, açma, tatlı, sandviç, tost, burger, dürüm, pizza, makarna, dondurma, içecek, yemek, dondurulmuş ürünler ve paketli ürünler bulunmaktadır.

SİMİT SARAYI MAĞAZALARI NERELERDE VAR?

Simit Sarayı noktaları, AVM'ler, metro istasyonları, işlek caddeler, benzin istasyonları ve üniversite kampüslerinde açıldı. Türkiye pazarında gerçekleştirilen büyüme hareketleri sonucunda ilk Simit Sarayı yurt dışı mağazası, 2010 yılında Hollanda'da açıldı. Amsterdam'ın her yıl milyonlarca turisti ağırlayan Dam Meydanı'nda açılan bu mağaza, Simit Sarayı'nın ürünlerinin yurt dışındaki ilk adresi oldu. 2014'te New York'ta açılan ilk mağazayla kıtaları aşan Simit Sarayı, Amerika'daki ikinci mağazasını açmaya hazırlanıyor. Markanın Avrupa üssü olarak belirlenen Londra'da da Simit Sarayı mağazaları art arda açıldı. Beş çayı kültürüne Türk mutfağı lezzetleri ile renk katan Simit Sarayı, İngiltere'de hızla büyüdü ve mağazalarını Oxford Street, Baker Street, Greenwich, Piccadilly Circus, Southampton Row, Villiers Street, 68 Oxford Street, Shaftesbury, Green Lanes, Edgware, Kings Road, London Eye gibi önemli lokasyonlarda konumlandırdı. Londra'daki birçok noktada misafirlerini ağırlayan Simit Sarayı, Avrupa'daki en büyük mağazasını da yine Londra Leicester Square'de açtı. Suudi Arabistan'da da büyümesini sürdüren Simit Sarayı, buradaki üçüncü mağazasını ülkenin en büyük alışveriş merkezlerinden Medine Al Noor Mall'da açtı. Sırbistan, Beyrut, Lübnan, Ürdün, Almanya, Belçika, İsveç ve Irak'ta da misafirlerini ağırlayan Simit Sarayı, yurt dışı ve yurt içinde modern kafe konseptine hakim mağazalarında yeni misafirlere ulaşmayı hedefliyor.

ABDULLAH KAVUKÇU KİMDİR?

Abdullah Kavukcu, 1973'de Erzincan'da dünyaya geldi. İlkokulu ve ortaokulu Erzincan'da tamamladıktan sonra kazandığı Anadolu Lisesinde okumak için İstanbul'a geldi. Aynı zamanda ticareti öğrenmesi için babasının açtığı markette çalıştı. Daha sonra Kapalıçarşı'da ticari yaşamına devam etti.

Kapalıçarşı'da edindiği ticari deneyimleri sonrasında gerçekleştirdiği yatırımlarla adından söz ettirmeye başlayan Kavukcu'nun ismi o yıllarda iş hayatında yakaladığı başarılar ile anılmaya başladı.

Abdullah Kavukcu; 2002 yılında Haluk Okutur ve Mehmet Tarakçı ile birlikte Simit Sarayını kurdu. 2009'da yeni bir yatırım olarak Türkiye'de ilk kez otoban Avm projesini gerçekleştirerek Parkshop Avm'yi hizmete açtı.

2012'de Simit Sarayı İcra Kurulu Başkanlığı görevini üstlenen Kavukcu aynı zamanda Kavukcu Grup Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürmekte, şirket bünyesindeki inşaat, gıda, yönetim ve danışmanlık gibi farklı is kollarıyla da faaliyet göstermektedir.

Evli ve 2 çocuk babası olan Abdullah Kavukcu iş hayatının yanı sıra farklı sosyal sorumluluk projelerinde de yönetici olarak yer almaktadır.

Abdullah Kavukçu 2011 yılında o dönem SKYTurk TV haber spikeri İlkin Öndeş ile evlendi. Çiftin görkemli nikahı Sait Halmim Paşa'da kıyıldı. Çiftin 2 tane çocuğu oldu.