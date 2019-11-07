Silvan'da, okullarda çalışacak personel göreve başladı

07.11.2019 11:55 | Son Güncelleme: 07.11.2019 12:00

İŞKUR üzerinden Diyarbakır'ın Silvan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görevlendirmek üzere alınan 135 temizlik ile güvenlik personeli, göreve başladı.



İŞKUR, okullarda görevlendirilmek üzere 135 kişilik özel güvenlik, çevre düzenlemesi, onarım ve temizlik personeli görev yerlerine gitti. Silvan İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Aydın, "Silvan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı bağlı okullardan görevlendirmek üzere 35 kişilik özel güvenlik elemanı ile 100 kişilik temizlik personeli alımları için başvuru sürelerinin ardından bize iletilen liste Hükümet Konağı'nın önünde bulunan ön panoya asılmıştır. İŞKUR kapsamında alınan personelimize ve ilçemize hayırlı olsun" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA