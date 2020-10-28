Silivri'de Cumhuriyet Bayramı'na özel resim sergisi
28.10.2020 17:08 | Son Güncelleme: 28.10.2020 17:12
Silivri'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Atatürk Anıtında çelenk sunumu gerçekleştirildi.
Silivri'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Atatürk Anıtında çelenk sunumu gerçekleştirildi.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından çelenk sunumu gerçekleştirildi. Törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 97. Yıl dönümü nedeniyle mesajı okundu.
İlçe Kaymakamı Ali Partal, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, AK Parti İlçe Başkanı Mutlu Bozoğlu ile ilçe protokolü törenin ardından Silivri Belediyesi Sergi Salonunda açılan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel resim sergisinin açılışını gerçekleştirdi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı