Silivri'de bir kişi yalnız kaldığı evde ölü bulundu

SİLİVRİ'de 44 yaşındaki Erim Yılmaz, yalnız yaşadığı evinde tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu. Yılmaz'ın cesedinin hemen yanında bulunan tüfekle intihar etmiş olabileceği değerlendiriliyor.

Piri Mehmet Paşa Mahallesi Emek Sokak'ta bulunan bir apartmanda 3 gündür gelen koku üzerine bina sakinleri durumu polise bildirdi. Saat 18.00 sıralarında olay yerine gelerek kokunun geldiği daireye giren ekipler, bekar olduğu öğrenilen 44 yaşındaki Erim Yılmaz'ın cesediyle karşılaştı. Yılmaz'ın hemen yanı başında bulunan tüfekle vurularak öldüğü anlaşıldı. İlk belirlemelere göre Yılmaz'ın, tüfekle intihar etmiş olabileceği değerlendiriliyor. İncelemelerin ardından Yılmaz'ın cenazesi Silivri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polisin olaya ilişkin soruşturması sürüyor.

Kaynak: DHA

- İstanbul