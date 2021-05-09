Şili Ligi takımı Deportivo Palestino'dan Filistin halkına puşili destek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Şili Ligi takımı Deportivo Palestino'dan Filistin halkına puşili destek

Şili Ligi takımı Deportivo Palestino'dan Filistin halkına puşili destek
Anadolu Ajansı / Abdullah Tevge - Haberler | Spor

Şili Ligi'nde mücadele eden Deportivo Palestino takımı futbolcuları sahaya boyunlarına taktıkları puşiyle çıkarak, Filistin halkına destek verdi.

Şili Ligi'nde mücadele eden Deportivo Palestino takımı futbolcuları sahaya boyunlarına taktıkları puşiyle çıkarak, Filistin halkına destek verdi.

5. hafta müsabakasında Colo Colo ile deplasmanda karşılaşan Deportivo Palestino kulübü, resmi Twitter adresinden yaptığı açıklamayla maç öncesinde futbolcularının gösterdiği dayanışmayı alkışladıklarını duyurdu.

Seremoniye boyunlarına taktıkları Filistin'in geleneksel puşisi ile çıkan futbolcular, İsrail'in saldırılarını kınayarak Filistinliler'in yanında olduklarını gösterdi.

Maçın ilk yarısını 1-0 geride kapatan Deportivo Palestino, ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-1 öne geçerek üç puanı kazandı.

Şili'nin en üst düzey futbol liginde yer alan kulüp, 1920 yılında ülkede yaşayan Filistinliler tarafından kuruldu.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te yaşananlar

İşgal altındaki Doğu Kudüs, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinlilere zorunlu göç tehdidi nedeniyle gergin günlere sahne oluyor. İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki saldırıları da kutsal kentteki gerilimi tırmandırıyor.

İsrail polisi, 7 Mayıs'ta teravih namazı sırasında Mescid-i Aksa'daki cemaate ses bombaları ve plastik mermiyle müdahale etmişti.

Filistin Kızılayı, İsrail polisinin müdahalesi nedeniyle 205 Filistinlinin yaralandığını açıklamıştı.

İsrail polisinin Filistinlilere dünkü müdahalesinde ise 90 kişi yaralanmış, Filistin Kızılayı yaralananlar arasında bir yaşında bebek ve çocukların da olduğunu bildirmişti.

Bugün sabah namazı sonrası İsrail polisi, Mescid-i Aksa'dan çıkan cemaate yine plastik mermi ve ses bombaları ile müdahale etmiş, 10 kişiyi yaralamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Tevge

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Donald Trump Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Seda Sayan Aleyna Tilki İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Fatih Terim Serdar Aziz Yılmaz Vural Cüneyt Çakır
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İsrail Filistin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Şili Ligi takımı Deportivo Palestino'dan Filistin halkına puşili destek - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.5.2021 19:40:41. #1.15#

title