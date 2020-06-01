ŞİLE'DE SAĞANAK ETKİLİ OLDU
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ŞİLE'DE SAĞANAK ETKİLİ OLDU

İstanbul'un bazı bölgelerinde sağanak etkili oluyor.

ŞİLE'DE SAĞANAK ETKİLİ OLDU
01.06.2020 14:31 | Son Güncelleme: 01.06.2020 14:31

İstanbul'un bazı bölgelerinde sağanak etkili oluyor. Şile'de öğle saatlerinde sağanak etkili olurken, yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar zor anlar yaşadı.

İstanbul'da normalleşmenin başladığı ilk günde birçok vatandaş işlerine gitmek için yola koyuldu. Uzun zamandır dışarı çıkmayan birçok kişi sokağa çıkarken, İstanbul'un bazı bölgesinde Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından sağanak etkili oldu. Şile'de öğlede saatlerinde sağanak etkili olurken, bazı vatandaşlar yağışa hazırlıksız yakalandı.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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