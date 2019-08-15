Silahlı kavga: 17 yaralı

15.08.2019 23:50

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3'ü ağır 17 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Akdurak Mahallesi Akçakayran mevkisinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 3 kişi, tüfekle karşı gruba rastgele ateş açtı, saçmaların isabet ettiği 17 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kafasına ve göğsüne saçma isabet eden Aydoğan ve Levent Okatan ile Emriye Demirkıran'ın sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Polis ve jandarma ekipleri, olay sonrasında mahallede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Ekipler, şüphelilerden E.Ç'yi gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kavga anı güvenlik kamerasında

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kavgada açılan ateşle yaralanan bir kişinin dükkana sığındığı görülüyor.

Kavga nedeniyle yaşanan kargaşa ve yaralının daha sonra yakınlarınca taşındığı da görüntülerde yer alıyor.

Kaynak: AA