Şike davası sonrası Trabzonspor'dan çok sert tepki: CAS'ın kararı net, F.Bahçe bize karşı şike yaptı

Ffutbolda şike davasında, Aziz Yıldırım, Mecnun Otyakmaz ve Şekip Mosturoğlu'nun da aralarında bulunduğu 23 sanık beraat ederken Trabzonspor'dan sert bir açıklama geldi. Bordo-mavililer açıklamasında, "Geçen sürede ne bir çatırdama oldu, ne de bir patlama! Tek gerçek vardı: F.Bahçe Trabzonspor'a karşı şike yapmıştı" ifadelerini kullandı.

Yeniden görülen futbolda şike davasında hükümlü olarak yargılanan Aziz Yıldırım, eski yönetici İlhan Ekşioğlu ile Abdullah Başak ve Ahmet Çelebi'nin, "şike ve teşvik primi" suçlarından beraatlerine karar verilmişti. Yaşanan bu gelişmenim ardından Trabzonspor'dan açıklama geldi.

"Karakomik film: Aklandık!" başlığıyla yapılan açıklamada bordo-mavililer, CAS'ın Fenerbahçe'nin şike yaptığı yönündeki kararının sabit olduğunu belirtti.

İşte Trabzonspor'un açıklaması;

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Şike Davasıyla ilgili verdiği beraat kararlarına yönelik kamuoyunda oluşturulmaya çalışılan 'tertemiz' algısı üzerine açıklama yapılma gereği duyulmuştur.

Yıllar önce şike suçundan ağır ceza mahkemesinde yargılandıklarında ses kayıtlarını, yer tespit tutanaklarını, para trafiklerini inkar etmeyenlerin, hatta bazı sanıkların yargılama sonunda alacakları cezayı da kabul ederek hükmün açıklanmasını geri bırakılmasını sağlamalarına rağmen bugün "aklandık" yönünde açıklamalar yapmasını 'karakomik' bulduğumuzu belirtmek isteriz. Ayrıca o dönemki yargılama sonucunda aldıkları cezayı Yargıtay'a taşıyanların ne tapelerin ne de dosyadaki belgelerin sahteliğinden tek satır bahsetmediklerini de yeniden hatırlatmak isteriz!

"FENERBAHÇE TRABZONSPOR'A KARŞI ŞİKE YAPTI"

Dün, kol kola girdikleri vatan hainleriyle kendi tesislerinde maç düzenleyenlerin, onlara forma giydirerek kulüplerine üye yapanların ülkemize yönelik alçak darbe girişiminden sonra bir anda saf değiştirmelerini ibretle izlemiştik. Dün, şike dosyasında inkar etmedikleri belgelere, saf değiştirdikten sonra "kumpas" diyenlerin, "sahte" diyenlerin o belgelerle kulübümüzü UEFA'ya şikayet ederek "Trabzonspor da şike yaptı" acizliğine düşmesini utançla izlemiştik. UEFA'da, CAS'ta, İsviçre Federal Mahkemesi'nde ve TFF'de şike eylemlerinden dolayı ceza alanların, kendi kamuoyuna "çatırdayacaklar" şeklindeki yalanlarını hayretle izlemiştik.

Geçen sürede ne bir çatırdama oldu, ne de bir patlama! Tek gerçek vardı: Fenerbahçe Trabzonspor'a karşı şike yapmıştı!

"CAS'IN KARARI NET ŞEKİLDE İFADE EDİYOR"

Bugün, hangi ceza mahkemesinde aklanma sağlanırsa sağlansın sportif yargılamada şike gerçeği değişmeyecektir. Çünkü ceza yargılaması ile sportif yargılama birbirinden farklıdır. Bunu kendilerinin avukatları da gayet iyi bilmektedir.

Mahkemeler toplumun vicdanıdır! Dünyanın gözü önünde 2010-2011 sezonunda Trabzonsporumuza karşı yapılan şike, herkesin malumudur. Şikenin, ceza mahkemesi kararlarıyla ortadan kaldırılamayacağı da aşikardır. Gerek UEFA gerekse CAS'ın kararlarında bu durum net bir şekilde ifade edilmektedir.

CAS'ın 2010-2011 sezonuna yönelik şike eylemleriyle ilgili yaptığı yargılamanın sonucunda hazırladığı gerekçeli kararın 267. paragrafı: "Türk Yargıtayı tüm kişileri aklasa bile, bu durum, verdiğimiz kararı etkilemeyecektir."

Kamuoyuna saygılarımızla.."