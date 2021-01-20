Şikayetvar'ın logosu ve tasarımı değişti

120 bin markanın, 6 milyon bireysel üyenin ve milyonlarca ziyaretçinin buluştuğu Şikayetvar, strateji değişimine giderek logosunu ve tasarımını yenilediğini açıkladı.

120 bin markanın, 6 milyon bireysel üyenin ve milyonlarca ziyaretçinin buluştuğu Şikayetvar, strateji değişimine giderek logosunu ve tasarımını yenilediğini açıkladı.

Aylık 18 milyon ziyaretçiyi, 6 milyon bireysel üyeyi ve 120 bin kayıtlı markayı bir araya getiren Şikayetvar, 2021'e yeni logosu ve tasarımıyla girdi.

Çözüm platformu olma özelliğini güçlendiren, aynı zamanda alışverişlerde karar verme gücü olduğunu yansıtan bir stratejiyle yeni yılı karşılayan platform, marka ve müşteri arasında köprü görevini "Çözüm için Şikayetvar" diyerek daha sağlamlaştırmayı hedefliyor.

LOGONUN ANLAMI

Platformun yeni döneme uygun olarak tasarladığı logosunda bulunan tik işareti, Şikayetvar'ın şikayetçi ve markaları bir araya getirmesini; çözüm konusunda köprü görevi üstlenmesini ve şikayetlerin çözüme kavuşmasından sonra yaşanan duyguyu temsil ediyor.

Ayrıca yeni logoda kullanılan sembol, markalar hakkında karar verme aşamasında olan tüketicilerin kafasındaki soruların yanıtlanmasını sağlayan bir imge olarak konumlandırıldı.

KULLANICI DOSTU ARA YÜZ VE ARAÇLAR EKLENDİ

Tüketicilerin seslerini duyurmaları, markaların da müşterilerini memnun etmeleri için bağımsız bir çözüm platformu olan Şikayetvar, tasarımını da yeniledi. Yeni tasarımda eklenen yeni ara yüzler ve araçlarla birlikte şikayetçilere en iyi müşteri deneyimi yaşatmayı hedefliyor. Firmalarsa gerçekleştirilen yenilikler sayesinde müşterilerini daha iyi analiz ederek onların memnuniyetini arttırabilecek.

Platformdan yapılan yazılı açıklamada, "Markalar hem kendi müşterilerini hem de rakip markaların müşterilerini daha detaylı ve daha kolay bir şekilde analiz ederek müşteri memnuniyetini mükemmelleştirebilecek. Web sitesinde gerçekleştirilen yeniliklerle birlikte firmalar, yeni müşteriler kazanma fırsatı elde edecek. Ziyaretçiler de web sitesindeki değişimlerle karar verme açısından markaları daha detaylı anlama, onların müşteri memnuniyetine verdikleri değeri görme konusunda daha güçlü bir imkan yakalamış olacak. sikayetvar.com'da yeni tasarıma eklenen araçlarla tüketicilerin marka, ürün ya da hizmet seçiminde karar verme süreci daha da hızlanacak" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı