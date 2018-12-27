Siirt Üniversitesine Rektörü'ne Makam Aracının 0-100'e 8,2 Saniyede Çıkması Gerekiyor

108 devlet üniversitesi arasında 90. sırada olan Siirt Üniversitesi'nin Rektörü Murat Erman için araç ihalesine çıkıldı.Aracın özellikler arasında, yabancı menşeli, siyah renkli, 4×4 dizel motor, 2000 cc, en az 190 beygir güç, start stop, ısıtmalı koltuk, uydu telefonlu, saatte 232 kilometre yapabilecek nitelikte ve 0-100 kilometreye 8,2 saniyede çıkabilen gibi kriterleri sıralandı.

MESAİ SAATİ DIŞINDA DA KULLANABİLECEK

Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre, 28 aylığına kiralanacak araç için tam 30 özellik sıralandı. Rektör Murat Erman için kiralanacak makam aracının özellikleri 2017 ve daha üst model, yabancı menşeli ve dizel, kilometresi 30 bini aşmamış ve dış rengi siyah olacak. Aracın, yabancı menşeli ve dizel, silindir hacmi en az 2000 cc ve motor gücü en az 190 hp olması gerekiyor. 13 Kasım'da çıkılan ihalenin şartnamesine göre, rektör makam aracını mesai dışında da kullanabilecek.

UYDU TELEFONU OLACAK

Makam aracının sürücü, ön yolcu, yan ve perde hava yastıklı, dinamik süspansiyonlu, uzaktan kumandalı merkezi kilitli, immobilizer ve start-stop sistemi, enerji geri kazanım sistemi, hız sabitleme sistemi, verimlilik modülü ve elektromekanik direksiyonu olması gerektiği belirtildi.

Uydu telefon ve Bluetooht bağlantısı, deluxe çift bölgeli tam otomatik klimalı, 4 kol tasarımlı çok fonksiyonlu deri direksiyon, ön ve arka park mesafe ölçer park sensörlü olarak tanımlanan aracın elektromekanik park frenli, elektrikli ısıtmalı ve katlanabilir yan aynalı olması gerektiği ifade edildi. 28 aylığına kiralanacak araç için sürücü bilgilendirme sistemli, yol bilgisayarlı, Türkçe navigasyonlu, ısıtmalı koltuklu, uzunluğu 4 bin 932 mm., genişliği bin 874 mm, yüksekliği bin 455 mm, ağırlığı bin 660 kg, azami hızı 232 km/saat, hızlanması da, 0-100 km/saat 8.2 saniye olacak şeklinde sıralandı.