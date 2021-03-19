Siirt'te minibüsle motosiklet çarpıştı : 1 yaralı
19.03.2021 17:25 | Son Güncelleme: 19.03.2021 17:35
Siirt'te minibüsle motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı.
Siirt'te minibüsle motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kooperatif Mahallesinde Mehmet Zongur yönetimindeki 71 DV 654 plakalı minibüs, Abdullah Bayram'ın kullandığı motosikletle çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü Bayram yaralandı.
Bayram, 112 Acil Servis ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Çelik