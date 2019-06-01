Siirt'te LGS sınavı yapıldı

Siirt'te, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava 6 bin 643 öğrenci katıldı.

İl Milli Eğitim Müdür Vekili İsa Güneş, Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik LGS kapsamındaki merkezi sınavın kentte sorunsuz tamamlandığını söyledi.

Sınava katılan öğrencilerin, daha iyi koşullardaki liselerde okumak için ter döktüğünü aktaran Güneş, şunları kaydetti:

"2 oturum halinde yapılan sınavlara ilimiz genelinde 26 okulda 6 bin 643 öğrenci katıldı. Sınavlarımız sorunsuz bir şekilde tamamlandı. Emeği geçen tüm personele teşekkür ediyorum. Sınavın ilimize, ülkemize ve öğrencilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Kaynak: AA