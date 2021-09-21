Siirt'te hayvancılığı geliştirme projesi kapsamında çiftçilere koyun dağıtıldı - Haberler
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Siirt'te hayvancılığı geliştirme projesi kapsamında çiftçilere koyun dağıtıldı

AA / Fecri Barlık - Haberler | Güncel
Siirt'te hayvancılığı geliştirme projesi kapsamında çiftçilere koyun dağıtıldı

Siirt'te küçükbaş hayvancılığı geliştirmek, kırsaldaki vatandaşların hayat standartlarını yükseltmek amacıyla hazırlanan "Köyümde Yaşamak için Bir Sürü Nedenim Var Projesi" kapsamında çiftçilere koyun dağıtımı yapıldı.

PERVARİ (AA) - Siirt'te küçükbaş hayvancılığı geliştirmek, kırsaldaki vatandaşların hayat standartlarını yükseltmek amacıyla hazırlanan "Köyümde Yaşamak için Bir Sürü Nedenim Var Projesi" kapsamında çiftçilere koyun dağıtımı yapıldı.

Pervari ilçesinin Ormandalı köyünde düzenlenen programda konuşan Ak Parti Siirt Milletvekili Osman Ören, yoğun ilginin olduğu projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Projenin ilde hayvancılık potansiyelinin yükseltilmesini ve köylere dönüşü hızlandıracağını belirten Ören, huzura kavuşan bölgenin tarım ve hayvancılıkla geliştiğini söyledi.

Siirt'in 1 milyon 300 bin küçükbaş hayvan sayısıyla Türkiye'de ilk 10'a girdiğini dile getiren Ören, şöyle konuştu:

"3 yıl önce Siirt'te küçükbaş hayvan sayısı 1 milyon 100 bin idi. 200 bin daha artırdık. 2023 ve 2025 yıllarında kademeli olarak hayvan sayısını 1,5 milyona yükseltmeyi hedefliyoruz. Hayvancılığın ve tarımsal üretimin artırılması için her şeyi yapıyoruz. Hayvan sahiplerine ek olarak 50 hayvan verildi. Proje hayvancılıkta çok iyi bir mesafe kat eden ilimizde hayvan sayısını artıracak."

İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan da geçen yıl eylülde start verilen projeyle koyun dağıtımını gerçekleştirdiklerini anlattı.

İl genelinde 2 bin 138 proje başvurusu yapıldığını, 200 üreticinin başvurusunun uygun görüldüğünü ifade eden Demirhan, şunları kaydetti:

"Valilik öncülüğünde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Ziraat Bankası arasında düzenlenen protokolle hayata geçen proje ile küçükbaş havyan varlığının artırılması, tarımın geliştirilmesi ve sürünün büyütülmesi amaçlanıyor. Hayvan dağıtımına tarımsal potansiyeli yüksek Pervari'de başladık. Ziraat Bankası tarafından projeden yararlanacak üreticilere uygun kredi sağlanmakta."

Projesi kapsamında bölgenin şartlarına uygun 50 koyun alan Kerem Çetin ise destek olanlara teşekkür etti.

Törene, AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik, Pervari Kaymakamı Ali Recai Yerlikaya, AK Parti İl Başkanı Ekrem Olğaç, Pervari Belediye Başkanı Tayyar Özcan ve üreticiler katıldı.

AA / Fecri Barlık - Son Dakika Haberleri
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Haber: Siirt'te hayvancılığı geliştirme projesi kapsamında çiftçilere koyun dağıtıldı - Haberler
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