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10 bin lira maaşla çalıştıracak çoban bulamıyorlar

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10 bin lira maaşla çalıştıracak çoban bulamıyorlar

Siirt'te köylerde hayvanlarını yaylalarda otlatacak çoban bulamayan vatandaşlar, 10 bin lira maaşla çalıştıracak çoban arıyor.

SİİRT (İHA) - Siirt'te köylerde hayvanlarını yaylalarda otlatacak çoban bulamayan vatandaşlar, 10 bin lira maaşla çalıştıracak çoban arıyor.

Siirt'te köylerde tarım ve hayvancılıkla uğraşmak istemeyen gençler 10 bin lira maaşı kabul etmiyor. Kışın gelmesiyle hayvanlarına bakacak ve sıcak bölgelere götürecek çoban bulamadıklarını söyleyen sürü sahibi Zeki İmaç, zor bir meslek olduğu için bu işi yapacak insan bulamadıklarını ifade etti.

Kış ayı boyunca hayvanlara bakacak çalışan bulamadıkları için aile fertleriyle dönüşümlü olarak çobanlık yaptıklarını belirten İmaç, yorucu ve meşakkatli bir iş olduğu için kimsenin bu işi tercih etmediğini kaydetti. İmaç, "Şu an Siirt'teyiz, Şırnak'tan Cizre'ye gidiyoruz. Çobanlık çok zordur. Kimse çobanlık yapamıyor, çoban bulamıyoruz. Çoban olmaları için ayda 10 bin lira veriyoruz kimse kabul etmiyor. Geliyor bir hafta yapıyor ikinci hafta kaçıyor. Yıllardır çobanlık ve hayvancılık yapıyoruz. Zor bir meslektir, çoban bulamıyoruz" dedi.

(Selami Deniz/ İHA)

10 bin lira maaşla çalıştıracak çoban bulamıyorlar

10 bin lira maaşla çalıştıracak çoban bulamıyorlar

10 bin lira maaşla çalıştıracak çoban bulamıyorlar

10 bin lira maaşla çalıştıracak çoban bulamıyorlar

10 bin lira maaşla çalıştıracak çoban bulamıyorlar

10 bin lira maaşla çalıştıracak çoban bulamıyorlar

10 bin lira maaşla çalıştıracak çoban bulamıyorlar

10 bin lira maaşla çalıştıracak çoban bulamıyorlar

10 bin lira maaşla çalıştıracak çoban bulamıyorlar

10 bin lira maaşla çalıştıracak çoban bulamıyorlar

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