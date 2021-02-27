Siirt Organize Sanayi Bölgesi genişletiliyor
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Siirt Organize Sanayi Bölgesi genişletiliyor

27.02.2021 14:11 | Son Güncelleme: 27.02.2021 14:14
Siirt Organize Sanayi Bölgesi genişletiliyor

Siirt Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Güven Kuzu, organize sanayi bölgesinin genişlettirileceğini belirtti.

Siirt Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Güven Kuzu, organize sanayi bölgesinin genişlettirileceğini belirtti.

Kuzu, yaptığı açıklamada, huzur ve güven ortamının tesis edilmesiyle Siirt'in yatırımcı için güvenli bir liman olduğunu söyledi.

Siirt Organize Sanayi Bölgesinin yüzde 100 doluluk oranı ile çalıştığını dile getiren Kuzu, "İkinci organize sanayi bölgesinin de hazırlıklarına başladık. ya mevcut OSB büyütülecek ya da ikinci bir Organize Sanayi Bölgesi yapılacak. Mevcut Organize Sanayi Bölgesinin yanında kamuya ait arsaların Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu öncülüğünde bizlerin de takibiyle kamulaştırma yapmayı planlıyoruz. OSB'yi genişleterek yeni yatırımcılar çekmek için çalışmalarımız sürüyor." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

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