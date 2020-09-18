Siirt İl Özel İdaresi Spor'da 8 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Siirt İl Özel İdaresi Spor'da 8 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Misli.com 3. Lig 4. grup takımlarından Siirt İl Özel İdaresi Spor'da 8 futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Siirt İl Özel İdaresi Spor'da 8 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
18.09.2020 15:59 | Son Güncelleme: 18.09.2020 15:59

Misli.com 3. Lig 4. grup takımlarından Siirt İl Özel İdaresi Spor'da 8 futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamada, pazar günü oynanması planlanan Bayrampaşa maçı öncesi teknik heyet, idareci ve futbolculara Kovid-19 testi yapıldığı bildirildi.

"Kovid-19 PCR test sonucunda 8 futbolcumuzun sonuçları pozitif çıkmıştır. Diğer kalanların da temaslı olmalarından dolayı 10-14 gün arası spor tesisimizde izolasyona alınmıştır." ifadelerine yer verilen açıklamada, 20 Eylül'de oynanacak olan Bayrampaşa- Siirt İl Özel İdaresi Spor ve 26 Eylül'de Siirt'te oynanacak olan İl Özel İdare Spor-Karbel Karaköprü Belediye Spor maçlarının mücbir sebepten dolayı ertelenmesi için TFF Başkanlığına müracaatta bulunulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bu nedenle sporcularımızın tesisten çıkmaları yasaklandığı gibi tesisimize dışarıdan herhangi bir birey ve grubun gelmesi de yasaklanmıştır." denildi.

Kaynak: AA

AA Editörü - Fecri Barlık
Fecri Barlık
AA Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Muharrem İnce Fahrettin Koca Erol Mütercimler Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Bülent Ersoy Hatice Çarpar Gonca Vuslateri
Spor Falcao Adem Büyük Vedat Muriqi Rıza Çalımbay Robert Prosinecki
Daha Fazla Uefa Kaza Karar Avrupa
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Siirt İl Özel İdaresi Spor'da 8 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı - Siirt
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.9.2020 16:02:27. #1.14#
title