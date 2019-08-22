Sigorta Acenteleri Kurultayı ilk kez toplandı

22.08.2019 14:17

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Sigorta Acenteleri İcra Komitesi (SAİK) ev sahipliğinde ilk kez Sigorta Acenteleri Kurultayı düzenlendi. Kurultayda konuşan TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Ülken, "Görünen o ki İstanbul'a taşınmanın ardından SDDK artık kurulacak. Sigorta şirketleri ve sigortacılık sektörü bağımsız bir SDDK tarafından yürütülecek" dedi.



İlk kez düzenlenen kurultayda sigorta acenteleri il delegeleri, sektörel kurum ve kuruluşların temsilcileri, mesleki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile diğer sektör temsilcileri yer aldı.



TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Ülken, "TOBB, Türkiye'nin örgütlenmiş en büyük iş dünyasının temsilcisi. Burası 1 buçuk milyon üye ile aslında 16 bin 500 tane sigorta acentesinin söylemek istediği bir konuyu 16 bin 500 üyesinin çıkarabileceği desibelle değil 1 buçuk milyon üyenin çıkarabileceği desibelle hükümete, devlete, kamuoyuna duyurabilen bir kurum. O nedenle 2007 yılında Müsteşarımız Ahmet Genç'in önderliğinde ve sektörün bütün paydaşları ile birlikte sigortacılıkta bir devrim yapıldı. Sigortacılık kanunu önceden hemen hemen yok gibiydi, hiçbir alt yapısı hazırlanmamış hiçbir konuyla ilgili çözüm noktaları kesinleşmemiş, bunun fiziki şartları ve denetim mekanizmalarla oluşturulmamış bir hali varken, Ahmet Genç önderliğinde Türkiye'de devrim niteliğinde kararlarla süreç başlatıldı ve bugüne kadar gelindi" şeklinde konuştu.



12 yıl içinde sigortacılık kapsamında çok iyi işler yapıldığını hatırlatan Ülken, "Bugün Türkiye'de yıllardır konuştuğumuz sigortacılık sisteminin bankacılık sisteminden ayrılması gerektiği ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) çerçevesinde değil ayrı bir bağımsız Sigortacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (SDDK) kurulması gerektiğini yıllarca ifade ettik. Bugün itibari ile bunun kurulma çalışmaları başladı. Görünen o ki İstanbul'a taşınmanın ardından SDDK artık kurulacak. Sigorta şirketleri ve sigortacılık sektörü bağımsız bir SDDK tarafından yürütülecek" ifadelerini kullandı.



TOBB Konferans Salonu'nda gerçekleşen ve acentecilik mesleğine ilişkin güncel konuların ele alındığı kurultaya, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Ülken, TOBB SAİK Başkanı Levent Korkut, TSB Genel Sekreteri Mehmet Akif Eroğlu VE Müsteşar Dr. Ahmet Genç katıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA