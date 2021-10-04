Sigaraya zam geldi, sosyal medya yıkıldı! Vatandaşlar birbirinden esprili paylaşımlar yapıyor - Haberler Ekonomi
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Sigaraya zam geldi, sosyal medya yıkıldı! Vatandaşlar birbirinden esprili paylaşımlar yapıyor

Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi

Sigara fiyatlarına 1 lira zam yapılması sosyal medyada geniş yankı buldu. Birbirinden esprili paylaşımlar yapan kullanıcılar, fiyat artışına tepki gösterdi.

Tiryakiler bu sabah güne zamla uyandı. P..... M..... grubuna ait sigaralara 1 lira zam geldi. Söz konusu fiyat artışı bugünden itibaren geçerli olacak.

EN PAHALI SİGARA 19,50 LİRA

Son zamla birlikte; 16 TL olan sigaralar 17, 17 TL olan sigaralar 18, 18 TL olan sigaralar 19 lira oldu. Grubun sattığı en pahalı tütün ürünü 19.50 TL olurken, en ucuz sigara 15.50 TL oldu.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Sigaraya yapılan zam, sosyal medyada da geniş yankı buldu. Birçok kullanıcı, yapılan zamma tepki gösterdi. Zammı eleştiren vatandaşlar birbirinden esprili paylaşımlar yaptı.

Sigara zammıyla ilgili yapılan paylaşımlardan bazıları şöyle:

Sigaraya zam geldi, sosyal medya yıkıldı! Vatandaşlar birbirinden esprili paylaşımlar yapıyor

Sigaraya zam geldi, sosyal medya yıkıldı! Vatandaşlar birbirinden esprili paylaşımlar yapıyor

Sigaraya zam geldi, sosyal medya yıkıldı! Vatandaşlar birbirinden esprili paylaşımlar yapıyor

Sigaraya zam geldi, sosyal medya yıkıldı! Vatandaşlar birbirinden esprili paylaşımlar yapıyor

Sigaraya zam geldi, sosyal medya yıkıldı! Vatandaşlar birbirinden esprili paylaşımlar yapıyor
Haberler.com - Ekonomi Haberleri
Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Ekonomi Haberleri
Tiryakilere kötü haber! Sigaraya zam geldi, işte yeni fiyatlar

Tiryakilere kötü haber! Sigaraya zam geldi, işte yeni fiyatlar
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Haber: Sigaraya zam geldi, sosyal medya yıkıldı! Vatandaşlar birbirinden esprili paylaşımlar yapıyor - Haberler Ekonomi
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