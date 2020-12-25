200 bin liraya sıfır aldığı aracın boyalı çıktığını iddia etti
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200 bin liraya sıfır aldığı aracın boyalı çıktığını iddia etti

25.12.2020 16:38 | Son Güncelleme: 25.12.2020 17:39

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde yaşayan İrfan Girgir, 3 ay önce 201 bin 600 TL'ye satın aldığı sıfır aracın kaput kısmı ile kapı ve arka bagaj bölümlerinin boya ve cilalı çıktığını ileri sürdü. ekspertiz incelemesinde iddiasını doğruladığını belirten Girgir, aracının değiştirilmesi için avukatı aracılığıyla firmaya talepte bulunduklarını söyledi.

Gelibolu ilçesinde boya dükkanı işleten İrfan Girgin(60), 24 Eylül'de 140 bin TL kredi çekip, 35 bin TL peşinat vererek, 201 bin 600 TL'ye sıfır araç aldığını söyledi. Aracın teslim edilmesini beklediği sırada, firma yetkililerinin kendisine dolu yağışından dolayı gecikme olacağını söylediğini anlatan İrfan Girgin, 26 Ekim günü aracına kavuştuğunu belirtti. Ancak Girgin, teslim aldığı aracının kaput kısmı ile kapı ve arka bagaj bölümlerinin boyalı ve cilalı olduğunu fark etti.

"EKSPERTİZ İNCELEMESİNDE BOYALI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI"

Yeni satın aldığı aracın üzerinde fabrikasyon boya hataları olduğunu belirten Girgin, "Bize, doludan dolayı aracımızı biraz gecikmeli olarak teslim alacağımız beyan edildi. Aracımızı aşağı yukarı 40 gün bekleyerek aldık. Fakat araç gelince hatalarını gördük. Biz aracın üzerindeki boya hatalarını bagaj kapısını açtığımızda fark ettik. Aracı satın aldığımız firma ve servisle görüştüğümüzde, 'haklısınız' dendi. Aracı aldığımız firmanın genel merkezine bu konu iletildi. Aracımızı başka türlü hatalarından dolayı ekspertiz incelemesine soktuk ve ön kaputunun komple boyalı olduğu ortaya çıktı. Bunu firmaya bildirdik ancak kabul etmek istemediler. Bize 3-4 bin TL ödemeyi teklif ettiler. Biz kabul etmiyoruz, yenisini istiyoruz" dedi. Avukatı kanalıyla aracı aldıkları firmaya taleplerini ilettiklerini söyleyen İrfan Girgin, sonuç alamamaları halinde mahkemeye başvuracaklarını belirtti.

200 bin liraya sıfır aldığı aracın boyalı çıktığını iddia etti
200 bin liraya sıfır aldığı aracın boyalı çıktığını iddia etti
200 bin liraya sıfır aldığı aracın boyalı çıktığını iddia etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Doğan ZELOVA

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