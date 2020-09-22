Sivas'ta yerin 3 metre altından çıkarılan kil, köylülere hem kazanç sağlıyor hem de şifa oluyor
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Sivas'ta yerin 3 metre altından çıkarılan kil, köylülere hem kazanç sağlıyor hem de şifa oluyor

Sivas'ın Altınyayla ilçesi Mutubey köyünde yaşayan vatandaşlar, kazdıkları 3 metrelik kuyulardan çıkardıkları kili satarak ekonomilerine katkı sağlıyor hem de bu toprağı yiyerek şifa bulduklarına inanıyorlar.

22.09.2020 11:46 | Son Güncelleme: 22.09.2020 12:07

Sivas'ın Altınyayla ilçesine 16 kilometre uzaklıkta bulunan Mutubey köyü sakinleri, yaklaşık bir asırdır köylerinde bulunan kil kaynağından kil çıkartıyor. Yaklaşık 3 metrelik çukurlar açılarak elde edilen kil, cilt temizliğinde ve saç temizliğinde sıklıkla kullanılıyor. Kil, kansızlık ve demir eksikliği çeken kadınlar tarafından şifa niyetiyle yenilerek tüketiliyor. Köylüler, kazma ve küreklerle kazarak çıkardıkları kili satarak gelirde elde ediyor.

Sivas'ta yerin 3 metre altından çıkarılan kil, köylülere hem kazanç sağlıyor hem de şifa oluyor

"KAZMA KÜREKLE ÇIKARTILIYOR"

Mutlu bey köyü muhtarı Daim Danişment, kili çıkartmanın zahmetli olduğunu belirterek "Killik mevki, köyümüze 4 kilometre uzakta. Buranın yolu oldukça taşlık. Burada bulunan kil ocakları yaklaşık 100 yıldır kullanılıyor. Fakat çok zor şartlar altında kullanılıyor. Kili, ilkel şartlarla çıkarıyoruz. Kazma ve kürekle yaklaşık 3 metreyi bulan kuyular açıyoruz. Buradan çıkan kil Sivas'ın değil Türkiye'nin en iyi kili. Kilin, saç derisine çok faydası var. Saçta kepek bırakmıyor. Cilde maske olarak kullanılıyor. Çoğu kadın kili yiyor. Köylülerimiz, buradan çıkardıkları kille para kazanıyorlar" dedi.

Sivas'ta yerin 3 metre altından çıkarılan kil, köylülere hem kazanç sağlıyor hem de şifa oluyor

"DEMİR EKSİKLİĞİ OLANLAR YİYOR"

Kuyu kazarak çıkardıkları kili 3 liradan sattıklarını belirten Mahmut Danişment, demir eksikliği olanların kil tükettiğini söyledi. Danişment, "Buradan çıkan kilin saç derisine, kepeklere ve cilt hastalıklarına iyi geldiği bilinmekte. Saçları yumuşatır ve kırılmayı önler. Demir eksikliği olan kadınlar kili yerler. Bizim köyden imkan oldukça çıkartıp, götürüp satanlar var. Ben bundan 2 yıl önce 2 torba götürdüm, 5 kilo yağ ve 5 kilo şeker aldım geldim. Bütçemize illaki katkısı oluyor. Talep olacak ki çıkartasın. Kilosu bizim elimizden çıkana kadar, 2,5- 3 Lira. Satıcının eline geçtiğindeyse 5 ile 15 Lira arasında değişiyor " şeklinde konuştu.

Sivas'ta yerin 3 metre altından çıkarılan kil, köylülere hem kazanç sağlıyor hem de şifa oluyor

"KAZMAK ZOR OLSA DA GEÇİM DERDİ"

Emir Çelik, demir eksikliğinden dolayı kil tükettiğini belirterek, "Senede 3-4 torba çıkartıyorum, satıyorum. Arabam olmadığı için pek fazla eşemiyorum. 3 metrede çıkıyor. Kazmak zor olsa da geçim derdi. Benim 2 tane engelli çocuğum var, onlara katkı sağlıyorum. 2 çocuğumun da servis parasını veriyorum, onun için her sene 3-4 torba çıkarıp satıyorum. Demir eksikliğine faydalı, bende de demir eksikliği var. Bende yiyorum" dedi.

Sivas'ta yerin 3 metre altından çıkarılan kil, köylülere hem kazanç sağlıyor hem de şifa oluyor
Sivas'ta yerin 3 metre altından çıkarılan kil, köylülere hem kazanç sağlıyor hem de şifa oluyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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