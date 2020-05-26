Şiddetli rüzgar 14 köye zarar verdi, asma köprü uçtu
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Şiddetli rüzgar 14 köye zarar verdi, asma köprü uçtu

Şiddetli rüzgar 14 köye zarar verdi, asma köprü böyle uçtu Akyaka'da 110 metrelik asma köprü uçtu Kars'ta önceki gün etkili olan ve saatte 100 kilometre hızla esen rüzgardan 14 köyde maddi hasar meydana gelirken, Akyaka'da köyleri birbirine bağlayan 110 metrelik asma köprü uçtu.

26.05.2020 12:04 | Son Güncelleme: 26.05.2020 12:09

Şiddetli rüzgar 14 köye zarar verdi, asma köprü böyle uçtu

Akyaka'da 110 metrelik asma köprü uçtu

KARS - Kars'ta önceki gün etkili olan ve saatte 100 kilometre hızla esen rüzgardan 14 köyde maddi hasar meydana gelirken, Akyaka'da köyleri birbirine bağlayan 110 metrelik asma köprü uçtu.

Kentte etkili olan aşırı rüzgardan ağaçlar yıkıldı, binaların çatıları uçtu. 14 yerleşim yerinde ise 15 konut, 4 ahır, 3 samanlık, 1 depo, 1 garaj, 1 çoban evi ile 1 tamirhanenin çatısı yıkıldı. Can kaybının yaşanmadığı olayda maddi hasar meydana geldi. Aşırı rüzgardan ağaç dallarında bulunan kuş yuvaları uçtu. Kuş yavruları yerlere düştü.

"110 metrelik asma köprü uçtu"

Türkiye-Ermenistan Sınırı'nda bulunan ve Akyaka ilçesine bağlı olan Küçük Aküzüm Köyü ile Aslanhane köyünü bir birine bağlayan yaklaşık 110 metre uzunluğundaki Asma Köprü saatte 110 kilometre esen rüzgara dayanamadı. Şiddetli rüzgar asma köprüyü yıktı. Asma köprünün tahtaları metrelerce uzağa savruldu. Asma Köprü'nün uçmasıyla birlikte yaklaşık 15 köyün bir biriyle bağlantısı kesildi. Köylüler arazilerine gitmek için yaklaşık 60 kilometre yol kat edecek.

"Şiddetli rüzgar AFAD'ı harekete geçirdi"

Öte yandan Kars genelinde etkili olan şiddetli rüzgar İl AFAD ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerini harekete geçirdi. AFAD ekipleri rüzgardan etkilenen köylere giderek burada hasar tespitinde bulundu. AFAD ekiplerince yapılan incelemelerde 14 yerleşim yerinde 15 konut, 4 ahır, 3 samanlık, 1 depo, 1 garaj, 1 çoban evi ile 1 tamirhanenin çatısının hasar gördüğü tespit edildi. AFAD ekiplerince hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

Şiddetli rüzgar 14 köye zarar verdi, asma köprü uçtu

Kaynak: İHA

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