Shawn Mendes Justin Bieber - Monster lyrics | Justin Bieber Shawn Mendes Türkçe çeviri

Genç yaşta başladığı müzik hayatı ile dikkatleri çeken Justin Bieber, sevilen şarkıcılardan Shawn Mendes ile düet yaptı. Aralarında bir dönem çekişme olan ikilinin düeti ilk dakikalardan binlerce beğeni aldı. Shawn Mendes Justin Bieber - Monster şarkı sözleri | Justin Bieber Shawn Mendes Türkçe çevirisi

Justin Bieber ile Shawn Mendes düeti uzun zamandır bekleniyordu. Justin Bieber'ın eşi Hailey Bieber ile Shawn Mendes'in bir dönem sevgili olması nedeniyle aralarında sorun olduğu tahmin edilen ikili ise bu iddialara düet ile cevap verdi. Shawn Mendes Justin Bieber - Monster şarkı sözleri nelerdir? Justin Bieber Shawn Mendes Türkçe çeviri

SHAWN MENDES JUSTIN BIEBER MONSTER LYRICS

You put me on a pedestal and tell me I'm the best

Raise me up into the sky until I'm short of breath

Fill me up with confidence, I say what's in my chest

Spill my words and tear me down until there's nothing left

Rearrange the pieces just to fit me with the rest

But what if I what if I trip, what if I what if I fall

Then am I the monster yeah, just let me know

what if I what if I sin, what if I what if I break

Then am I the monster yeah, just let me know yeaahhh

I was 15 when the world put me on a pedestal

I had big dreams of doing shows and making memories

Made some bad moves trying to act cool upset by their jealousy

Lifting me up, lifting me up, yeah and tearing me down, tearing me down, down, down,

Take responsibility for everything I've done, holding it against me like you're the holy one

I had a chip on my shoulder, had to let it go

Cause unforgiveness keeps them in control, I came in with good intentions then I let it go

And now I really wanna know

What if I what if I trip, what if I what if I fall, I fall

Then am I the monster, just let me know

what if I what if I sin, what if I what if I break yeah

Then am I the monster, just let me know

Please just let me know

***

Please don't let me fall

Oh please don't let me fall

What if I'm the monster, what if I'm the monster yeah

JUSTIN BIEBER SHAWN MENDES MONSTER TÜRKÇE ÇEVİRİ

[Verse 1: Shawn Mendes]

Beni bir kaideye koyuyorsun ve bana en iyisi olduğumu söylüyorsun

Nefesim daralana kadar beni gökyüzüne kaldırıyorsun (Evet)

Beni özgüvenle dolduyorsun, ben göğsümde ne var diyorum

Kelimelerimi döküyorum ve hiçbir şey kalmayana kadar beni alaşağı ediyorsun

Geri kalan parçaları bana uyacak şekilde yeniden düzenliyorusun, evet

[Chorus: Shawn Mendes]

Ama ya ben, ya tökezlersem?

Ya ben, ya düşersem?

O zaman canavar ben miyim?

Sadece bilmeme izin ver

Ya ben, ya günah işlersem?

Ya ben, ya kırarsam? Evet

O zaman canavar ben miyim? Evet

Sadece bilmeme izin ver, evet

[Verse 2: Justin Bieber]

Dünya beni bir kaide üzerine koyduğunda on beş yaşındaydım

Gösteri yapmak ve anılar yapmak gibi büyük hayallerim vardı

Havalı davranmaya çalışırken bazı kötü hareketler yaptım, kıskançlıkları yüzünden üzgünum

Beni yükselt (beni yükselt), beni yükselt (Evet)

Ve beni alaşağı ediyor (Alaşağı), beni alaşağı ediyor (Alaşağı, alşağı)

Yaptığım her şeyin sorumluluğunu alacağım (Evet)

Bana karşı dayan (Evet) kutsal olan senmişsin gibİ (Evet)

[Pre-Chorus: Justin Bieber]

Omzumda bir çip vardı, gitmesine izin vermek zorundaydım

Çünkü affetmeme onları kontrol altında tutar

Ve şimdi gerçekten bilmek istiyorum

[Chorus: Justin Bieber, Shawn Mendes]

Ama ya ben, ya tökezlersem? (Oh)

Ya ben, ya düşersem? (Düştüm)

O zaman canavar ben miyim? (Canavar ben miyim?)

Sadece bilmeme izin ver (Bilmeme izin ver)

Ya ben, ya günah işlersem? (Oh)

Ya ben, ya kırarsam? Evet

O zaman canavar ben miyim? (Canavar ben miyim?)

Sadece bilmeme izin ver

Lütfen bilmeme izin ver, evet

[Outro: Shawn Mendes]

Lütfen düşmeme izin verme

Oh, lütfen düşmeme izin verme