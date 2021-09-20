SGK yapılandırmaları için son 10 gün - Haberler
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SGK yapılandırmaları için son 10 gün

AA / Abdullah Özkul - Haberler | Güncel
SGK yapılandırmaları için son 10 gün

Niğde Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Nail Van, vatandaşların Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçlarını yapılandırmaları için son başvuru süresine 10 gün kaldığını bildirdi.

Niğde Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Nail Van, vatandaşların Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçlarını yapılandırmaları için son başvuru süresine 10 gün kaldığını bildirdi.

Van, kurumda, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşların, yapılandırmanın sağladığı avantajlardan yararlanması için son günü beklemeden e-sigorta, e-devlet üzerinden ya da şahsen veya posta yoluyla başvuru yapabileceğini anımsattı.

30 Nisan 2021'den önceki döneme ait sigorta primleri, genel sağlık sigortası primleri, işsizlik sigortası primleri, sosyal güvenlik destek primi, ödeme imkanı ortadan kalkmamış isteğe bağlı sigorta primi ve topluluk sigortası primi, SGK tarafından takip edilen damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı, idari para cezaları, iş kazası, meslek hastalığı ve vazife malullüğü sonucunda doğan rücu alacakları, yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacaklar, Bağ-Kur sigortalılarının daha önce dondurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğacak alacaklarının yapılandırma kapsamında olduğunu belirten Van, peşin ödemelerde Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi Değişim Oranının yüzde 90'ı, 2 taksitle ödemede ise yüzde 50'sinin silineceğini vurguladı.

Prim borcu bulunan Bağ-Kur sigortalılarının borçlarını 31 Ekim'e kadar ödeyememeleri veya yapılandırma kanunu kapsamında yapılandırmamaları halinde alternatif seçeneklerin bulunduğunu anlatan Van, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın, 30 Nisan'dan önceki prim borcu bulunan hizmetleri durdurularak, prim borçları silinecek. Faaliyetlerine devam edenlerin ise sigortalılıkları 1 Mayıs itibariyle yeniden başlatılacak. Daha önce hiç gelir testi yaptırmamış GSS sigortalılarının, 30 Kasım tarihine kadar gelir testine başvurmaları ve hane içindeki gelirlerinin asgari ücretin brüt tutarının üçte birinden az olduğunun tespiti halinde GSS prim borçları silinecek ve primleri devlet tarafından ödenecek. 2021 Nisan ayı ve öncesine ait GSS prim borcu aslının, 31 Aralık'a kadar ödenmesi halinde gecikme cezası ve zammı silinecek. Yeniden yapılandırılan alacakların bankalar kanalıyla ödenmesi mümkün olduğu gibi, kredi kartı veya banka kartıyla ödenmesi de mümkün."

SGK yapılandırmaları için son 10 gün

AA / Abdullah Özkul - Son Dakika Haberleri
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