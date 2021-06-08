SGK'dan istihdama katkıya teşekkür belgesi

Samsun Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Ünal Kaya tarafından, istihdama sağladığı katkı nedeniyle YEDAŞ'a teşekkür belgesi verildi.

Samsun Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Ünal Kaya tarafından, istihdama sağladığı katkı nedeniyle YEDAŞ'a teşekkür belgesi verildi.

Kaliteli ve kesintisiz elektrik dağıtımı ilkesini bünyesinde barındıran, bilgi teknolojilerine dayalı uzman çalışanları ve profesyonel yönetim tarzıyla hizmet bölgesindeki Samsun, Ordu, Çorum, Amasya ve Sinop illerde çalışmalarını aralıksız sürdüren YEDAŞ'ı SGK yetkilileri ziyaret etti. Samsun Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü, çalışanlarının hizmetlerini SGK'ya yasal süre içerisinde bildirdiği, primlerini düzenli olarak ödediği ve istihdama sağladığı katkı için SGK İl Müdürü Ünal KAYA tarafından İnsan Kaynakları Koordinatörü Emre Oğuz'a teşekkür belgesi takdim edildi.

"Sürekli eğitimler veriyoruz"

YEDAŞ adına teşekkür belgesini alan İnsan Kaynakları Koordinatörü Emre Oğuz, "Bu çıta sürekli yeni istihdamlarımızla ve yatırımlarımızla artacaktır. Buradaki farklılığımız aslında şudur: Biz şirket olarak hizmet verdiğimiz bölgemizi sahiplendiğimiz gibi önemsiyoruz. Kalkınmayı birlikte planlıyor ve bölgemize katma değer oluşturuyoruz. Bu yatırım anlamında oluyor. Kurumsal sosyal sorumluluklar anlamında ya da, etkinlik ve eğitimlerimizle yaygınlaşıyor. Bölgeye enerjimizi her alanda hissettiriyoruz. Tüm paydaşlarımız açısından bakarsanız, katkının boyutları çok daha yukarılarda. Bunu zaman içinde daha iyi görmemiz mümkün olacak" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı