Seyir halindeki araç alev alev yandı

21.10.2019 09:48

Amasya'nın Suluova ilçesinde hareket halindeki araç alevlere teslim oldu.



Alınan bilgiye göre Ahmet Tozlu'ya ait 19 UR 331 plakalı hafif ticari araç, Amasya-Suluova karayolu üzerinde birden yanmaya başladı. Çevredekiler ve araç sahibi Tozlu, durumu Suluova Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçtaki yangını kısa sürede söndürdü. Yangın sonucunda araç kullanılamaz hale geldi. - AMASYA

Kaynak: İHA