Seyir halindeki açık kasa kamyonet alev aldı Seyir halindeki açık kasa kamyonet alev aldı Alev alan açık kasa kamyonetteki samanlar küle döndü Manisa'nın Kula ilçesinde seyir halindeki bir açık kasa kamyonet aniden alev aldı.

Seyir halindeki açık kasa kamyonet alev aldı

Alev alan açık kasa kamyonetteki samanlar küle döndü

MANİSA - Manisa'nın Kula ilçesinde seyir halindeki bir açık kasa kamyonet aniden alev aldı. Yangında açık kamyonetin kasasında bulunan samanlar yanarak küle dönerken, yangın yoldan geçen bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

Olay, saat 18.30 sıralarında Kula-Selendi yolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre Kula'dan Selendi'ye seyir halinde olan ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen 33 E 3751 plakalı açık kasa kamyonet İzmir-Ankara D300 karayolundan Kula-Selendi yoluna döndükten sonra, bir anda yanmaya başladı. Dumanı gören şoför ve yoldan geçen vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Kula ve Selendi'ye bağlı itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Henüz sebebi belli olmayan yangında, kamyonet kasasındaki samanlar yanarak küle dönerken, yangın dolayısıyla kamyonette de maddi hasar meydana geldi.

Öte yandan yangın esnasında yolda geçen bir vatandaş, cep telefonu ile yangını saniye saniye kaydetti. Görüntülerde açık kasa kamyonet üzerindeki samanların cayır cayır yandığı ve itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi görünüyor.

Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA