Seyfebeli Modern Sanayi Siteleri yönetmelik kararı Resmi Gazete'de

Sivas Belediye Başkanı Aydın, "Bilim ve Sanayi Teknoloji Bakanlığımız Resmi Gazete'de şehir içerisindeki sanayilerin, şehir dışına çıkarılmasıyla ilgili hükümleri içeren yönetmeliği yayımladı"

SİVAS - Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın Seyfebeli Modern Sanayi Siteleri ilgi ilgili yapılan yönetmeliğin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Resmi Gazete'de yayımlandığını söyledi.

Belediye Başkanı Sami Aydın, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Yıldırım, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Beşir Köksal, Seyfebeli Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi yöneticileri Sivas Seyfebeli Modern Sanayi Siteleri için yapılan yönetmeliğin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanarak kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla ilgili değerlendirmede bulunmak üzere toplantıda bir araya geldi.Sivas Ticaret ve Sanayi Odası'nda yapılan toplantıda Başkan Aydın Sivas'ta şehir içerisinde kalmış sanayi sitesinin şehir dışına çıkarılması için 3 yıldır çalışma yürütüldüğünü hatırlattı.

Sanayi sitesinin taşınacağı alanın 7 milyon metre kare olduğunu söyleyen Aydın,"Seyfebeli alanı hem mevcut organize sanayi ile entegre olması, çevre yolu üzerinde olması ve şehre uzak olmaması gibi bakımından da doğru bir yer olduğu kanaatindeyiz. Biz çalışmaları yürütürken Bilim ve Sanayi Bakanlığımız Türkiye genelini kapsayan bir proje başlattı. Bu tür küçük sanayilerin şehir dışına çıkarılmasıyla ilgili bir takım teşvikler sundu. Bu kapsamda ilk etapta 10 il müracaatta bulundu ancak bu 10 il içerisinde resmi müracaatı yapan ilk il Sivas. Biz bütün alt yapı hazırlıklarımızı tamamladık. Gerek harita çalışmaları, gerek imar planı çalışmaları tamamlandı. Kentsel tasarım çalışmaları da sonuçlandı. Bugüne kadar yönetmenliğin Resmi Gazete'de yayınlanmasını bekliyorduk. Bilim ve Sanayi Teknoloji Bakanlığımız 15 Şubat Perşembe günü Resmi Gazete'de şehir içerisindeki sanayilerin, şehir dışına çıkarılmasıyla ilgili hükümleri içeren yönetmeliği yayımladı" dedi.