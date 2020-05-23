Seyahat izin belgesi nasıl alınır? Telefondan ve edevletten seyahat izin işlemleri nasıl yapılır? Kimler seyahat izin belgesi alabilir?
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Seyahat izin belgesi nasıl alınır? Telefondan ve edevletten seyahat izin işlemleri nasıl yapılır? Kimler seyahat izin belgesi alabilir?

Cumhurbaşkanı ve Sağlık Bakanlığı'nın talimatıyla 65 yaş üstü vatandaşlar için seyahat yasağı belirli koşullar içerisinde kaldırıldı. Herkes seyahat izin belgesinin nasıl alınacağını merak ediyor. Seyahat izin belgesi nasıl alınır? Telefondan ve edevletten seyahat izin işlemleri nasıl yapılır? Kimler seyahat izin belgesi alabilir? Detaylar haberde.

Seyahat izin belgesi nasıl alınır? Telefondan ve edevletten seyahat izin işlemleri nasıl yapılır? Kimler seyahat izin belgesi alabilir?
23.05.2020 11:36 | Son Güncelleme: 23.05.2020 11:39

Ramazan bayramı ile birlikte belirli yaş gruplarına tanınan seyahat izni araştırılmaya başlandı. Seyahat etmek isteyen vatandaşlar seyahat izin belgesinin nasıl alınacağını merak ediyor. Seyahat izin belgesi edevlet veya telefondan nasıl alınır, kimler seyahat edebilir ve şartları nedir? gibi soruların yanıtlarını sizler için araştırdık ve ele aldık.

SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?

"Seyahat İzin Belgesi" başvurusu e-Devlet üzerinden alınmaktadır. Aynı zamanda seyahat izin belgesi Alo 199 iletişim hattı üzerinden de talep edilebilir. Yapılan başvuru Seyahat İzin Kuruluna iletiliyor ve başvuru, kurul tarafından değerlendirmeye alınmaktadır. Değerlendirme kurul sonucu başvurucuya SMS ile bildiriliyor. Başvurusu onaylananlar, otogar veya havalimanlarında kurulan başvuru masalarından T.C. KİMLİK NOnumaraları ile doğrulama yaptırıp seyahat edebilirler.

SEYAHAT İZİN BELGESİ ALMAK VE BAŞVURU YAPMAK İÇİN BURAYA TIKLAYIN

SEYAHAT İZİN BELGESİ ALMA ŞARTLARI NELERDİR?

Seyahat İzin Belgeleri çıkış yapılan illerinden tek gidiş veya gidiş/geliş şeklinde düzenleniyor. Seyahat İzin Belgeleri tek gidiş için 36 saate kadar, gidiş geliş için ise 72 saate kadar geçerli olacaktır.

Seyahat izin belgesi nasıl alınır? Telefondan ve edevletten seyahat izin işlemleri nasıl yapılır? Kimler seyahat izin belgesi alabilir?
SEYAHAT İZİN BELGESİ ALMA

Seyahat İzin Belgeleri, özel araçlarda için yolcu taşıma kapasitesi ile sınırlı olacak.

Evden çıkmaları sınırlandırılmış olan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ve kronik rahatsızlığıolan vatandaşların seyahat edebilmeleri içinSeyahat İzin Belgeleri, yasak kısıtlı şehirlerden giriş ve çıkışlar için de geçerli olacaktır.

Terhis olan askerler içi ise gideceği yerlere ulaşmaları için gerekli işlemler Valilikler tarafından, ilgili askeri birliklerle koordinasyonlu bir şekilde gerçekleşecek.

KİMLER SEYAHAT İZİN BELGESİ ALABİLİR?

"-Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan veya önceden alınmış doktor randevusu, kontrolü olanlar.

Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için seyahat edecek olanlar.

Ölüm nedeni Kovit-19 olanlar hariç 4 kişiyi geçmemek şartıyla cenaze nakil işlemine refakat edecek olanlar.

Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyenler.- Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olanlar.

Ceza infaz kurumlarından salınanlar

Yurt dışından geldikten sonra yerleştirildikleri Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait yurtlarda 14 günlük karantina ve gözetim süresi dolanlar

İzin belgesi özel araçlarda, yolcu sayısıyla sınırlıdır

umut.guner@haberler.com - Umut Güner
Umut Güner
umut.guner@haberler.com
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