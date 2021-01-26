Sevilla, Papu Gomez'i transfer etti
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Sevilla, Papu Gomez'i transfer etti

26.01.2021 22:43 | Son Güncelleme: 26.01.2021 22:46
Sevilla, Papu Gomez'i transfer etti

İspanya Birinci Futbol Ligi takımlarından Sevilla, Arjantinli futbolcu Papu Gomez'i renklerine bağladı.

İspanya Birinci Futbol Ligi takımlarından Sevilla, Arjantinli futbolcu Papu Gomez'i renklerine bağladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, 32 yaşındaki futbolcuyla 3,5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

2014 yılından bu yana İtalya'nın Atalanta takımında forma giyen Papu Gomez, tüm kulvarlarda 252 maçı çıktı ve 59 gol attı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz

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