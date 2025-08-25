Sevilla Getafe CANLI izleme linki var mı? Sevilla Getafe maçı hangi kanalda?

Dev randevu öncesinde yayın bilgileri de netlik kazanmaya başladı. Taraftarların gündeminde olan "Sevilla – Getafe mücadelesi hangi ekranda olacak, canlı takip imkânı var mı?" sorularının yanıtı belli oldu. Büyük çekişmeye sahne olması beklenen bu kritik maçın yayın ayrıntıları haberimizde sizlerle buluşuyor.

SEVİLLA GETAFE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

La Liga'da Sevilla ile Getafe'nin karşılaşacağı mücadele, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek. Yayınlar, Türksat uydusu üzerinden şifreli olarak izlenebildiği gibi, internet platformları aracılığıyla da futbolseverlere ulaşacak.

SEVİLLA GETAFE MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

İspanya La Liga'da haftanın heyecanla beklenen Sevilla – Getafe mücadelesi 25 Ağustos Pazartesi günü oynanacak. Karşılaşma, Türkiye saatiyle 22.30'da başlayacak.

SEVİLLA GETAFE MAÇI HANGİ KANALLARDAN İZLENEBİLECEK?

S Sport yayınları, Kablo TV 240, Tivibu 73, Turkcell TV+ 77 ve Vodafone TV 11 numaralı kanallar üzerinden şifreli olarak takip edilebilecek. Ayrıca S Sport Plus platformu aracılığıyla da maç canlı şekilde izlenebilecek.

SEVİLLA GETAFE MAÇI HANGİ STATTA OYNANACAK?

La Liga'da kozlarını paylaşacak olan Sevilla ve Getafe, mücadeleyi Sevilla'nın efsanevi sahası Ramón Sánchez Pizjuán Stadyumu'nda gerçekleştirecek.