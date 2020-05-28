Sevgilisi Gülnur'u işe giderken pompalı tüfekle öldürüp, polise teslim oldu (4) TUTUKLANDIManisa'nın Şehzadeler ilçesinde, sevgilisi olduğu iddia edilen Gülnur Kocabaş'ı pompalı tüfekle göğsünden vurarak öldürdükten sonra polise teslim olan Yusuf Akbulut, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

TUTUKLANDI Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, sevgilisi olduğu iddia edilen Gülnur Kocabaş'ı pompalı tüfekle göğsünden vurarak öldürdükten sonra polise teslim olan Yusuf Akbulut, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA