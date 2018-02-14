Sevgililer Gününde Bayrak Dağıttılar

Esenyurt'ta, Tokat 15'li Torunları Derneği üyelerince, Sevgililer Günü dolayısıyla "En güzel sevgili bayraktır" sloganıyla bayrak dağıtıldı.

İlçede bir araya gelen dernek üyeleri, Beylikdüzü Metrobüs Durağına gelerek, burada vatandaşlara 2 bin bayrak verdi. Bayraklara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Dernek başkanı Saffet Gümüş, "Dedelerimizden bize miras kalan bu güzel vatanı koruyup kollayan Afrin'deki Mehmetçiklerimiz için de moral ve destek olması dileğiyle, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde, 'en güzel sevgi vatan ve bayrak sevgisidir' diyerek 2 bin bayrak dağıttık." dedi.