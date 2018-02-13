Sevgililer Günü İçin 45 Milyonluk Çiçek İhracatı

Sevgililer Günü için 45 milyonluk çiçek ihracatı

Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu:

"Türkiye'nin çiçek ihtiyacının yüzde 60'lık kısmını karşılıyoruz ve bu sene 14 Şubat için 45 milyon TL'lik ihracat yaptık"

Menderes Ziraat Odası Başkanı Kadir Telli:

"Seralarımız ağzına kadar dolu, bu sene çok şanslıyız"

Üretici:

"Bu sene çok güzeldi Allah'a şükür, seralarımızı yıkılmadı. Çok güzel, çok bereketli yıl oldu"

İZMİR - Sevgililer Günü'nün vazgeçilmezi çiçekler sevgililer için hazırlanırken, Türkiye'nin çiçek ihtiyacının yarısını karşılayan Menderes'ten 14 Şubat için 45 milyon liralık ihracat yapıldı.

14 Şubat Sevgililer Günü için Türkiye'nin en önemli kesme çiçek üretim merkezlerinde İzmir'in Menderes ilçesinde hazırlıklar tamamlandı. Üreticiler geçmiş yıllara oranla en verimli yılı yaşadıklarını, seraların dolup taştığını belirtirken, bu sene 45 milyon TL'lik ihracat yapıldığı belirtildi.

"Türkiye'nin çiçek ihtiyacının yüzde 60'ını karşılıyor"

Bu yıl üreticilerin çok çalıştığını ifade eden Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu,"Bugün itibariyle bin 603 dekarlık alanda kesme çiçek üretimi yapılıyor. Şu anda 98 milyon 460 bin adet üretim gerçekleştirildi. Bunun da ülke ekonomisine 68 milyon 922 bin TL'lik katkısı var. Şu an itibariyle 22 milyon 500 bin adet gül üretimi, 50 milyon 700 bin adet de karanfil üretimi gerçekleştirildi. Yani bugün nereden baksanız Türkiye'nin çiçek ihtiyacının yüzde 60-70"lik kısmı Menderesli çiçek üreticileri tarafından üretilmektedir. Sevgililer Günü'nde bütün sevenler merak etmesinler, sevdiklerine iletmek üzere üreticilerimiz çiçeklerini üretti" dedi.

45 milyon TL'lik ihracat

Başkan Soylu, sadece iç piyasaya değil bu sene Sevgililer Günü için yurt dışına da çiçek gönderimi yaptıklarını belirterek, üretilen çiçeklerin yüzde 50-60'lık kısmının ihraç edildiğini ve ülke ekonomisine ekonomisine bu anlamda 45 milyon TL'lik girdi sağlandığını ifade etti.

"Seralarımız ağzına kadar dolu, bu sene çok şanslıyız"

Menderes Ziraat Odası Başkanı Kadir Telli ise Türkiye'nin çiçek ihtiyacının yarısını Menderes'in karşıladığını belirterek, "Çiftçiler olarak iklim itibariyle şanslıyız. İklimler diğer yıllara nazaran lehimize oldu, ivme kazandık. Şu anda seralarımız ağzına kadar dolu. Bunları diğer senelerde Kenya, Afrika ülkelerinden ithalat yoluyla temin ediyorduk ama bu sene bunları aştık. Çiftçilerimiz memnun. Vatandaşlarımız çiçeksiz

kalmayacak, iyi bir ivme yakaladık. Fiyatlardan da memnun çiftçimiz, bu sene fiyatlar iyi. Tanesi 1 liradan 10 liraya kadar çiçek var" ifadelerini kullandı.

"Bu sene çok bereketli bir yıl oldu"

Sevgililer için seralarda çiçekleri yetiştirip hazırlayan üreticilerden Şifa Serdaş da şunları söyledi:

"Erkekler çiçekleri yetiştiriyorlar. Biz de kesip bağlama işlerini yapıyoruz, mezata gönderiyoruz. Onlar da çiçekçilere satıyor. Bu sene çok güzeldi Allah'a şükür, seralarımızı yıkılmadı. Çok güzel, çok bereketli yıl oldu. İnşallah herkes için öyle olur. Alanlar da çok iyi bir şekilde satarlar. Rabbim herkese ekmek yemeyi nasip etsin."