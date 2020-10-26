Servet Şahin: "Ordu lojistik merkez olacak"

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) Başkanı Servet Şahin, Osmanlı Padişahı Sultan Abdülaziz döneminde ilk kez gündeme gelen, 2'nci Abdülhamid zamanında projesi çizilen, 5 ilin direkt, 50 ilin dolaylı ilgilendiren 818 kilometrelik 145 yıllık Karadeniz-Akdeniz Otoyolu Projesi'nin...

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) Başkanı Servet Şahin, Osmanlı Padişahı Sultan Abdülaziz döneminde ilk kez gündeme gelen, 2'nci Abdülhamid zamanında projesi çizilen, 5 ilin direkt, 50 ilin dolaylı ilgilendiren 818 kilometrelik 145 yıllık Karadeniz-Akdeniz Otoyolu Projesi'nin tamamlanmasıyla Ordu'nun lojistik merkezi olacağını söyledi.

Karadeniz-Akdeniz yolu projesinin yüzde 95'inin tamamlandığını belirten OTSO Başkanı Servet Şahin, yolun tamamlanmasıyla Ordu-Sivas yolunun 5 saatten 2 saate, Ordu- İskenderun arası ulaşımın ise 6-7 saate düşeceğini belirtti.

Karadeniz-Akdeniz yolu projesinin tamamlanması ile Ordu ilinin lojistik bir merkez haline dönüşeceğini vurgulayan Şahin, şöyle konuştu: "Bu yolun tamamlanmasıyla Karadeniz'e kıyısı olan ülkelere yapılacak ihracatlar da Ordu önemli bir rol üstlenecektir. Özellikle Akdeniz ve İç Anadolu Bölgesi'ndeki ihraç ürünlerinin Karadeniz'e ulaştırılmasında büyük kolaylık sağlanacak olan bu durum ülke ekonomisine de önemli katkı sağlayacaktır. Ayrıca ihraç ürünler, sanayicilerimiz tarafından Karadeniz'e kıyısı olan ülkelere daha kolay şekilde ulaştırılacaktır"

Ordu-Giresun Havalimanından sonra Karadeniz-Akdeniz yolunun Ordu için en önemli proje olduğunu aktaran Şahin, şöyle konuştu: "Havaalanımızdan sonra ilimize ve bölgemize yapılan en değerli yatırım bu yol. Ticarette en önemli şey ulaşım. Ulaşımı hallettiğimiz zaman ticaret yapmak daha kolay. Karadeniz-Akdeniz yolu tamamlandığında 50 il Karadeniz'e komşu olan ülkelere ihracatını bu yol üzerinden yapacaktır. 2020 yılı sonunda teslim edilmesi hedeflenen bu proje, pandemi sürecinin etkisi ile yaşanan sıkıntılardan dolayı biraz gecikebilir. İnşallah en kısa sürede bu projenin tamamlanarak hizmete açılmasını ümit ediyorum." - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı