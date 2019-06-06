Serinlemek için girdiği gölette boğuldu
AKSARAY'da, sıcak havadan bunalarak gölete giren Ömer Faruk Pekdal (21), boğularak hayatını kaybetti.
AKSARAY'da, sıcak havadan bunalarak gölete giren Ömer Faruk Pekdal (21), boğularak hayatını kaybetti.
Olay, öğleden sonra Ortaköy ilçesi Çatin Gölet'inde meydana geldi. Ömer Faruk Pekdal, iddiaya göre iki arkadaşıyla birlikte gezmek için Çatin Göleti'ne gitti. Ardından serinlemek için suya giren Pekdal, bir süre sonra çırpınmaya başladı. Durum fark eden arkadaşları kurtarmak için müdahale bulundu ancak başarılı olamadı. Bunun üzerine jandarma ve AFAD ekiplerine haber verildi. AFAD'a bağlı dalgıçlar suda yaptığı aramada Pekdal'ın cansız bedenine ulaştı. Pekdal'ın cesedi otopsi için Ortaköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Aksaray
Olay, öğleden sonra Ortaköy ilçesi Çatin Gölet'inde meydana geldi. Ömer Faruk Pekdal, iddiaya göre iki arkadaşıyla birlikte gezmek için Çatin Göleti'ne gitti. Ardından serinlemek için suya giren Pekdal, bir süre sonra çırpınmaya başladı. Durum fark eden arkadaşları kurtarmak için müdahale bulundu ancak başarılı olamadı. Bunun üzerine jandarma ve AFAD ekiplerine haber verildi. AFAD'a bağlı dalgıçlar suda yaptığı aramada Pekdal'ın cansız bedenine ulaştı. Pekdal'ın cesedi otopsi için Ortaköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Aksaray
Kaynak: DHA
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