Serik'te jandarma ekiplerinden kadınlara "Anneler Günü" çiçeği

Serik'te İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Anneler Günü dolayısıyla kadınlara gül ve karanfil dağıttı.

Serik'te İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Anneler Günü dolayısıyla kadınlara gül ve karanfil dağıttı.

Azaplar mevkisindeki jandarma kontrol noktasında "tam kapanma" ve trafik kontrolü yapan trafik ve asayiş ekipleri, durdurdukları kadın sürücülere ve araçta bulunan kadın yolculara çiçek verdi.

Kadınların Anneler Gününü kutlayan ekipleri, salgın ve trafik kuralları konusunda da uyarıda bulundu.

Çiçek alan kadınlar, jandarma ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Tümer